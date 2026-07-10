Manchester United chuyển hướng sang Manu Kone khi thương vụ Ederson đứng trước nguy cơ đổ bể Quỷ đỏ đang xem xét phương án Manu Kone từ AS Roma do những lo ngại về y tế của Ederson. Ngược lại, tân binh Andrey Santos đã sẵn sàng ra mắt tại Old Trafford.

Chiến dịch tái thiết tuyến giữa của Manchester United tại giải Ngoại hạng Anh đang đối mặt với những biến số bất ngờ. Trong khi một tân binh đã sẵn sàng ra mắt, thì mục tiêu trọng điểm Ederson lại đang khiến ban lãnh đạo đội bóng lo lắng vì những rắc rối phát sinh trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

Nút thắt y tế trong thương vụ Ederson

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United và Atalanta vốn đã đạt được thỏa thuận trị giá 38 triệu bảng (tương đương 45 triệu euro) cho tiền vệ Ederson. Tuy nhiên, tiến trình này hiện phải tạm dừng để đội bóng tiến hành thêm các đánh giá y tế chuyên sâu tại Anh.

Trước đó, Ederson chỉ mới hoàn thành một phần bài kiểm tra y tế từ xa khi đang hội quân cùng đội tuyển Brazil tham dự World Cup. Sau khi Brazil dừng bước ở vòng 16 đội, tiền vệ 27 tuổi này đã ngay lập tức bay đến Anh để thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo dưới sự giám sát trực tiếp từ đội ngũ y tế của Quỷ đỏ.

Fabrizio Romano nhận định trên kênh cá nhân: "Ederson đã hoàn thành phần đầu tiên của buổi kiểm tra y tế bổ sung. Sẽ có phần thứ hai và bất kỳ lúc nào từ bây giờ, Manchester United sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Hiện tại, thỏa thuận đang bị tạm hoãn dù đôi bên đã có những cam kết miệng trước đó".

Manu Kone: Phương án dự phòng chiến lược

Sự thận trọng của Manchester United cho thấy họ không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ liên quan đến tiền sử chấn thương của các cầu thủ. Để đảm bảo kế hoạch chuyển nhượng không bị đình trệ, ký giả Ben Jacobs tiết lộ Quỷ đỏ đã bắt đầu liên hệ với AS Roma để thăm dò về Manu Kone.

Tiền vệ 25 tuổi người Pháp hiện đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Les Bleus tại chiến dịch World Cup. Với khả năng càn lướt và tư duy chiến thuật hiện đại, Kone được xem là sự thay thế lý tưởng nếu thương vụ Ederson không thể hoàn tất.

Kone đang có kỳ World Cup ấn tượng cùng Pháp. Ảnh: Getty Images.

Ben Jacobs cho biết thêm: "Manchester United đã đưa ra một số câu hỏi thăm dò về trường hợp của Kone. Mặc dù chưa rõ thương vụ này sẽ tiến xa đến đâu, nhưng đây rõ ràng là động thái chuẩn bị kỹ lưỡng của đội chủ sân Old Trafford cho kịch bản xấu nhất với Ederson".

Andrey Santos chính thức cập bến Old Trafford

Trái ngược với sự hồi hộp trong thương vụ Ederson, người hâm mộ Manchester United có thể thở phào với trường hợp của Andrey Santos. Tiền vệ 22 tuổi người Brazil đã chính thức vượt qua buổi kiểm tra y tế và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này từ Chelsea, Quỷ đỏ đã phải chi ra 50 triệu bảng. Andrey Santos sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Đây được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa đội hình và tăng cường chất thép cho khu trung tuyến của đội bóng thành Manchester.

Việc Manchester United đồng thời xúc tiến nhiều phương án cho thấy quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc xây dựng một trục giữa vững chắc, sẵn sàng cho những mục tiêu đầy tham vọng tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới.