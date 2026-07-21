Manchester United: Cơ hội cuối cho Marcus Rashford dưới triều đại Michael Carrick Sau kỳ World Cup 2026 đầy suy tư, Marcus Rashford đứng trước ngã tam đường trong sự nghiệp: Tìm lại vị thế số một tại Old Trafford dưới thời Michael Carrick hoặc chấp nhận lùi vào bóng tối vì rào cản lương bổng.

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Anh đã khép lại với vị trí thứ ba sau chiến thắng 6-4 trước Pháp. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chung của "Tam sư", Marcus Rashford lại chọn cách rút lui vào không gian riêng. Những dòng trạng thái về việc cần thời gian để "nghỉ ngơi và phản chiếu" trên mạng xã hội không chỉ là thông điệp về sự hồi phục thể chất, mà còn là tín hiệu cho một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội về tương lai tại Manchester United.

Rashford đối mặt với tương lai bất định tại MU. Ảnh: Getty Images.

Nghịch lý từ bản hợp đồng đắt giá

Ở tuổi 28, độ tuổi được coi là đỉnh cao của một cầu thủ tấn công, Rashford đang sở hữu một bảng thành tích đáng nể với 138 bàn thắng cho Quỷ đỏ, đứng thứ 15 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Thế nhưng, vị thế của anh tại Carrington chưa bao giờ lung lay như hiện tại. Rào cản lớn nhất không nằm ở kỹ năng, mà ở con số 325.000 bảng mỗi tuần.

Dưới triều đại của tập đoàn INEOS và Sir Jim Ratcliffe, Manchester United đang thực hiện cuộc cách mạng về cấu trúc tài chính. Giám đốc Michael Sansoni ưu tiên tính kỷ luật và dữ liệu, kiên quyết loại bỏ những khoản chi vượt mức hiệu suất. Việc giữ lại một ngôi sao nhận lương cao nhất đội hình nhưng không đảm bảo suất đá chính thường xuyên trở thành một bài toán hóc búa cho giới chủ mới.

Dấu hỏi từ chuyến viễn chinh Tây Ban Nha

Mùa giải vừa qua, Rashford thực tế đã có màn trình diễn không hề tệ dưới dạng cho mượn tại Barcelona. Với 14 bàn thắng sau 49 lần ra sân, anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng xứ Catalonia lên ngôi vô địch La Liga. Phong độ này cũng chính là tấm vé đưa anh vào sơ đồ của Thomas Tuchel tại World Cup 2026.

Dù gây ấn tượng tại Barca nhưng Rashford lại không được đội bóng xứ Catalan mua đứt. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, thực tế thị trường lại phũ phàng hơn những gì Rashford kỳ vọng. Barcelona đã để thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng trôi qua. Ngay cả điều khoản giải phóng 40 triệu bảng cho các đội bóng khác cũng hết hạn vào đầu tháng 7 mà không có bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Sự im lặng từ các ông lớn châu Âu cho thấy mức lương khổng lồ của tiền đạo người Anh đang là trở ngại lớn nhất cho bất kỳ vụ chuyển nhượng nào.

Cánh cửa mở ra dưới thời Michael Carrick

Hy vọng lớn nhất của Rashford lúc này chính là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Mối quan hệ rạn nứt với Ruben Amorim – người từng đẩy anh vào nhóm "bomb squad" và buộc phải sang Aston Villa – đã chính thức khép lại. Thay thế vào đó là Michael Carrick, một người đồng đội cũ và là người thầy hiểu rõ tố chất của Rashford hơn ai hết.

Carrick nổi tiếng với phong cách quản trị nhân sự điềm đạm, tập trung vào việc khơi dậy sự tự tin cho cầu thủ. Chuyến tập huấn sắp tới tại Cộng hòa Ireland, với trận giao hữu lịch sử gặp Leeds United tại Croke Park, sẽ là sân khấu để Rashford chứng minh bản thân. Nếu không thể thuyết phục được Carrick trong giai đoạn này, cánh cửa tại Old Trafford có lẽ sẽ thực sự khép lại với anh.

Với 17 bàn thắng nữa để lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man Utd, Rashford vẫn còn động lực để chiến đấu. Mùa hè 2026 không chỉ là kỳ nghỉ, mà là cuộc đua với thời gian để anh viết tiếp chương cuối của mình tại Nhà hát của những giấc mơ, trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1 tháng 9.