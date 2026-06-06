Manchester United đại tu đội hình cho Champions League: Kế hoạch của Michael Carrick Giám đốc Omar Berrada cùng HLV Michael Carrick đang chuẩn bị một cuộc cách mạng nhân sự toàn diện tại Manchester United, nhắm đến những mục tiêu như Rafael Leao và Ederson để sẵn sàng trở lại đấu trường châu Âu.

Sự hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại Michael Carrick đã mang lại bản sắc và tấm vé tham dự Champions League mùa giải 2026/27 cho Manchester United. Để chuẩn bị cho sự trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, đội chủ sân Old Trafford đang hướng tới một kỳ chuyển nhượng hè bùng nổ với kế hoạch đại tu toàn diện, từ nhân sự đến tư duy chiến thuật.

MU sẽ thực hiện cuộc đại tu về nhân sự.

Chiến lược của Omar Berrada: Ưu tiên giá trị bền vững

Giám đốc điều hành Omar Berrada đã vạch ra một lộ trình chuyển nhượng rõ ràng và kỷ luật. Khác với những năm trước, Manchester United sẽ không vung tiền thiếu kiểm soát. Thay vào đó, đội bóng tập trung vào những cầu thủ đã chứng minh được năng lực tại Ngoại hạng Anh hoặc những tài năng xuất chúng có khả năng phục vụ mục tiêu dài hạn.

Trả lời phỏng vấn tại trung tâm Carrington, ông Berrada nhấn mạnh: "Chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng và linh hoạt". Mục tiêu tối thượng là xây dựng một đội hình có chiều sâu, đủ sức chinh chiến ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính bền vững của câu lạc bộ.

Cuộc cách mạng tuyến giữa: Ederson và những mục tiêu tham vọng

Hàng tiền vệ được xác định là khu vực trọng tâm của cuộc đại tu. Manchester United dự kiến sẽ chiêu mộ ba tiền vệ mới, bao gồm hai cầu thủ ở mức giá tầm trung và một ngôi sao mang tính biểu tượng để dẫn dắt lối chơi.

Cái tên đứng đầu danh sách là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Dù đang bị Manchester City cạnh tranh gay gắt, Anderson vẫn được coi là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của Michael Carrick. Nếu thương vụ này không thành công, các phương án dự phòng chất lượng như Mateus Fernandes (West Ham), Sandro Tonali (Newcastle) hoặc Carlos Baleba (Brighton) đã được đưa vào tầm ngắm.

Ederson sắp cập bến MU.

Đáng chú ý nhất, thương vụ chiêu mộ Ederson từ Atalanta được cho là đã gần như hoàn tất. Tiền vệ người Brazil được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng về cả chuyên môn lẫn giá trị kinh tế, hứa hẹn mang lại chất thép cho khu trung tuyến sau khi Casemiro rời đội.

Củng cố hàng phòng ngự và mục tiêu Lewis Hall

Hàng thủ của Man Utd cũng cần được làm mới, đặc biệt là ở hai hành lang cánh. Trong bối cảnh Tyrell Malacia có thể ra đi dưới dạng tự do, Lewis Hall của Newcastle đã trở thành mục tiêu số một. Cầu thủ này hội tụ đủ các yếu tố mà Berrada tìm kiếm: trẻ trung, tài năng và dạn dày kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Nếu không thể sở hữu Hall, Julian Ryerson từ Borussia Dortmund là một lựa chọn thay thế nhờ sự đa năng khi thi đấu tốt ở cả hai cánh. Ở vị trí trung vệ, đội bóng tỏ ra yên tâm với những tài năng trẻ như Leny Yoro và Ayden Heaven, kết hợp cùng kinh nghiệm của Harry Maguire. Trong khi đó, thủ thành Senne Lammens đã khẳng định được vị trí số 1, buộc Altay Bayindir phải tìm đường ra đi để có cơ hội bắt chính.

Hàng công: Cơ hội mang tên Rafael Leao và cuộc thanh lọc lực lượng

Trên mặt trận tấn công, HLV Michael Carrick đang tìm kiếm một cầu thủ đa năng có thể thi đấu dạt cánh hoặc chơi như một "số 9 ảo". Rafael Leao của AC Milan đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Với mức giá giải phóng hợp đồng được đồn đoán chỉ rơi vào khoảng 50 triệu Euro, ngôi sao người Bồ Đào Nha được coi là một "món hời" thực sự trên thị trường.

MU nhắm đến Leao.

Song song với việc chiêu mộ tân binh, Man Utd sẽ tiến hành một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Rasmus Hojlund đã chính thức gia nhập Napoli với mức giá 44 triệu Euro. Những ngôi sao như Jadon Sancho và đặc biệt là Marcus Rashford nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay sân Old Trafford. Bên cạnh đó, Andre Onana cũng dự kiến sẽ bị thanh lý sau khi trở về từ Trabzonspor, đánh dấu một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn tại nửa đỏ thành Manchester.