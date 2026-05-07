Manchester United dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh tính riêng trong năm 2026 Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy sự lột xác ngoạn mục của MU trong khi Chelsea và Tottenham đang lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng nếu chỉ tính thành tích năm 2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính riêng từ đầu năm dương lịch 2026 đang chứng kiến những biến động lịch sử, nằm ngoài mọi dự đoán của giới chuyên môn. Dữ liệu từ Football365 đã phác họa một bức tranh đối lập hoàn toàn giữa các thế lực truyền thống và nhóm đội bóng tầm trung tại xứ sở sương mù.

Manchester United: Sự hồi sinh ngoạn mục sau biến cố

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm 2026 chính là sự thăng hoa của Manchester United. Sau giai đoạn đầu mùa giải bết bát dẫn đến quyết định sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim, "Quỷ đỏ" đã thực hiện một bước nhảy vọt về phong độ. Tính đến thời điểm hiện tại của năm mới, nửa đỏ thành Manchester đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng phong độ, thu về số điểm vượt xa những đối thủ trực tiếp như Arsenal, Manchester City hay Liverpool.

MU có giai đoạn lượt về ấn tượng.

Lối chơi của MU hiện tại cho thấy sự gắn kết và tính sát thương cao hơn hẳn. Việc giải phóng được áp lực tâm lý cùng những điều chỉnh nhân sự đúng đắn đã giúp đội chủ sân Old Trafford trở thành đội bóng kiếm điểm hiệu quả nhất Premier League trong năm nay.

Khủng hoảng tại Chelsea và bi kịch của Tottenham

Trái ngược với sự hưng phấn của MU, các đại diện khác của nhóm "Big Six" đang trải qua những ngày tháng tăm tối. Chelsea hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng năm 2026, chỉ hơn đội cuối bảng Wolves vỏn vẹn 3 điểm. Sự bất ổn tại Stamford Bridge thể hiện rõ qua băng ghế chỉ đạo: Liam Rosenior được bổ nhiệm vào tháng 1 nhưng đã bị sa thải chỉ sau 3 tháng làm việc do lối chơi bạc nhược.

Tuy nhiên, Tottenham mới là đội bóng gây thất vọng lớn nhất. Đội bóng thành London rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ trong năm 2026 và phải đợi đến tận tháng 4 mới tìm được chiến thắng đầu tiên. Sự sa sút này đã đặt ra dấu hỏi lớn về định hướng phát triển của câu lạc bộ dưới áp lực từ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trật tự mới từ những đội bóng tầm trung

Sự sụt giảm phong độ của các ông lớn đã mở đường cho những hiện tượng như Bournemouth và Brighton vươn lên. Bournemouth, dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola, thậm chí có thành tích tốt hơn cả Liverpool trong năm 2026. Phong cách chơi bóng hiện đại, pressing tầm cao của đội chủ sân Vitality đang khiến họ trở thành đối trọng thực sự cho tấm vé dự cúp châu Âu.

BXH Ngoại hạng Anh năm 2026.

Nhóm đua trụ hạng truyền thống như Nottingham Forest, Leeds United và West Ham cũng đang trình diễn bộ mặt đầy năng lượng. Những nỗ lực phi thường kể từ đầu năm đã giúp họ leo lên nửa trên bảng xếp hạng phong độ, vượt qua cả Aston Villa – đội bóng dù chơi tệ trong năm 2026 nhưng vẫn đang tạm an toàn nhờ số điểm tích lũy dồi dào từ giai đoạn trước đó.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Burnley đang trải qua chuỗi ngày u ám khi dường như đã buông xuôi kể từ kỳ nghỉ Tết dương lịch. Bức tranh Premier League năm 2026 cho thấy sự khắc nghiệt và tính biến động cao, nơi mà kinh nghiệm không còn là tấm thẻ bảo hiểm cho những sai lầm chiến thuật.