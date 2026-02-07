Manchester United dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Felix Nmecha: Rào cản 103 triệu bảng từ Dortmund Manchester United đang nỗ lực gia cố tuyến giữa sau chấn thương của Manuel Ugarte với Felix Nmecha là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, mức giá 103 triệu bảng mà Dortmund đưa ra đang tạo nên một thử thách tài chính cực lớn cho đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United đang bước vào một giai đoạn then chốt của kỳ chuyển nhượng hè với ưu tiên hàng đầu là tái thiết trục xương sống tại khu trung tuyến. Sau những tổn thất nhân sự nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương đầu gối của Manuel Ugarte, "Quỷ đỏ" buộc phải tìm kiếm một cái tên đủ tầm vóc để khỏa lấp khoảng trống. Felix Nmecha, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Borussia Dortmund, chính là gương mặt được chọn để dẫn đầu danh sách mua sắm tại Old Trafford.

Chiến lược "cây nhà lá vườn" và sự trở lại của một tài năng

Lý do khiến Felix Nmecha trở thành mục tiêu cực kỳ hấp dẫn đối với Manchester United không chỉ nằm ở kỹ năng thuần túy trên sân cỏ. Tiền vệ 25 tuổi này từng có quãng thời gian dài rèn luyện tại lò đào tạo trẻ của Manchester City. Điều này đồng nghĩa với việc anh đáp ứng hoàn hảo tiêu chí "Homegrown" (cầu thủ cây nhà lá vườn) theo quy định của Ngoại hạng Anh – một lợi thế cực lớn giúp MU tối ưu hóa danh sách đăng ký thi đấu.

Nmecha thi đấu ấn tượng nhưng có mức giá quá cao. Ảnh: Getty Images

Việc chiêu mộ một cầu thủ hiểu rõ môi trường bóng đá Anh nhưng đã được tôi luyện bản lĩnh tại Bundesliga như Nmecha được xem là bước đi chiến lược. Manchester United hiện đang dẫn đầu trong quá trình đàm phán, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ lớn như Newcastle, Bayern Munich và thậm chí là Real Madrid. Sức hút từ Nhà hát của những giấc mơ vẫn là một quân bài quan trọng để thuyết phục tuyển thủ Đức rời khỏi Signal Iduna Park.

Lời khẳng định từ World Cup và sự công nhận của Nagelsmann

Giá trị của Felix Nmecha đã tăng vọt sau một kỳ World Cup bùng nổ. Dù đội tuyển Đức phải dừng bước sớm trước Paraguay ở vòng 32 đội, nhưng cá nhân Nmecha đã có những màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới. Khả năng bao quát sân, thoát pressing và những đường chuyền xuyên tuyến của anh đã nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ giới chuyên môn.

HLV Julian Nagelsmann không ngần ngại khẳng định Nmecha là "một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới hiện nay". Nhận định này càng củng cố quyết tâm của MU trong việc đưa anh về Old Trafford, đặc biệt là sau khi họ đã để vuột mất hai mục tiêu quan trọng khác là Elliot Anderson và Mateus Fernandes vào tay các đối thủ cạnh tranh.

Rào cản 103 triệu bảng: Sự kỳ vọng hay canh bạc rủi ro?

Tuy nhiên, thương vụ này đang vấp phải một chướng ngại vật khổng lồ mang tên phí chuyển nhượng. Theo thông tin từ Sport BILD, Borussia Dortmund đã phát đi thông điệp cứng rắn: họ sẽ không để trụ cột của mình ra đi với giá dưới 120 triệu euro (tương đương khoảng 103 triệu bảng). Đại diện Bundesliga hiện không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào, cho phép họ nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán.

Mức phí vượt ngưỡng 100 triệu bảng đang khiến ban lãnh đạo Manchester United phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sở hữu tiềm năng to lớn, lối chơi của Nmecha vẫn bị đánh giá là còn một vài khuyết điểm cần thời gian để hoàn thiện. Việc bỏ ra một số tiền kỷ lục cho một cầu thủ 25 tuổi trong bối cảnh các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh đang thắt chặt là một bài toán hóc búa đối với đội ngũ chuyển nhượng tại Old Trafford.

Thống kê ấn tượng của Felix Nmecha mùa giải vừa qua

Chỉ số Thành tích Số lần đá chính 28 trận Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87% Số lần đánh chặn trung bình/trận 2.4 Bàn thắng & Kiến tạo 12

Nhìn chung, dù Manchester United đang nắm lợi thế trong việc tiếp cận Felix Nmecha, nhưng khả năng chốt hạ thành công bản hợp đồng này vẫn còn bỏ ngỏ. Sự cứng rắn của Dortmund cùng mức giá "trên trời" có thể buộc Quỷ đỏ phải tìm kiếm những phương án dự phòng khác nếu không muốn rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang tài chính quá sức.