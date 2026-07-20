Manchester United dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Waldemar Anton với giá 35 triệu bảng Đội chủ sân Old Trafford đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ trung vệ Waldemar Anton từ Borussia Dortmund nhằm gia cố hàng thủ trước thềm mùa giải mới.

Trong nỗ lực tái thiết hệ thống phòng ngự, Manchester United đang cho thấy những bước đi quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Mục tiêu hàng đầu được Quỷ đỏ nhắm tới là Waldemar Anton, trung vệ dày dạn kinh nghiệm thuộc biên chế Borussia Dortmund.

Sức hút từ kinh nghiệm Champions League

Theo nguồn tin từ Fussballdaten, đội bóng nước Anh hiện đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ người Đức. Manchester United được cho là sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 35 triệu bảng để thuyết phục đại diện Bundesliga nhả người. Bên cạnh phí chuyển nhượng, một bản hợp đồng với mức đãi ngộ hấp dẫn cũng đã được ban lãnh đạo Old Trafford soạn thảo sẵn.

Man Utd nhắm Anton để củng cố hàng thủ. Ảnh: Getty Images

Waldemar Anton không phải là cái tên xa lạ tại đấu trường đỉnh cao. Ngôi sao của Borussia Dortmund đã khẳng định được năng lực tại Champions League, sở hữu lối chơi điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống ấn tượng. Lời đề nghị từ xứ sở sương mù không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cú hích tài chính cực lớn, khi mức lương dự kiến sẽ vượt xa những gì anh đang nhận tại Đức.

Chiến lược chuyển nhượng kép của Quỷ đỏ

Về phía Borussia Dortmund, đội bóng này tỏ ra khá cởi mở trước viễn cảnh chia tay trụ cột. Việc bán Anton được xem là cơ hội lý tưởng để đội bóng vùng Ruhr thu về nguồn vốn đáng kể, phục vụ cho kế hoạch tái đầu tư và nâng cấp đội hình trong mùa hè này.

Tuy nhiên, Manchester United không đơn độc trong thương vụ này. Họ vẫn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Atletico Madrid và Aston Villa. Để đảm bảo an toàn cho kế hoạch gia cố hàng thủ, đội chủ sân Old Trafford đang đồng thời đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Ben Nelson từ Leicester City.

Thống kê mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United

| Mục tiêu | Câu lạc bộ chủ quản | Mức giá dự kiến | Trạng thái | Waldemar Anton Borussia Dortmund 35 triệu bảng Đang đàm phán Ben Nelson Leicester City 10 triệu bảng Đang dẫn đầu cuộc đua

Ben Nelson, trung vệ trị giá 10 triệu bảng, vừa gửi yêu cầu rời Leicester City và Manchester United hiện đang nắm lợi thế trước West Ham để sở hữu chữ ký của cầu thủ này. Nếu hoàn tất cả hai thương vụ, hàng thủ của Quỷ đỏ sẽ được nâng cấp toàn diện, kết hợp giữa kinh nghiệm trận mạc của Anton và tiềm năng phát triển của Nelson. Các cuộc tiếp xúc chính thức dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới để chốt hạ các điều khoản cuối cùng.