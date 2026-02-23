Manchester United đấu Everton: 3 quyết định nhân sự then chốt của Michael Carrick Michael Carrick đứng trước cơ hội đưa Manchester United chạm mốc 10 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh nếu giải quyết được những bài toán nhân sự then chốt trước Everton tại Goodison Park.

Manchester United bước vào trận đấu muộn gặp Everton với mục tiêu duy trì đà hưng phấn cực đại dưới triều đại Michael Carrick. Trận đấu này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Quỷ đỏ sau quãng nghỉ gần hai tuần mà còn là cơ hội để Carrick cán cột mốc 10 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh – một thành tích mà đội chủ sân Old Trafford chưa từng chạm tới kể từ năm 2021.

Carrick đứng trước cơ hội thể hiện bản thân trong giai đoạn khốc liệt ở giải Ngoại hạng Anh.

Áp lực từ hiệu suất kỷ lục của Benjamin Sesko

Quyết định cân não nhất của Carrick vào lúc này nằm ở hàng công, nơi Benjamin Sesko đang tạo ra áp lực khủng khiếp lên các lựa chọn đá chính. Tiền đạo người Slovenia đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc với trung bình một pha lập công sau mỗi 48 phút thi đấu. Bàn thắng quý giá ở phút 96 trong trận gặp West Ham là lời khẳng định rằng anh đã sẵn sàng cho suất đá chính đầu tiên.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sesko đặt ra bài toán hy sinh: Mbeumo và Matheus Cunha đều đang là những nhân tố hạt nhân trong lối chơi. Nếu đẩy Amad Diallo lên ghế dự bị, hàng công Quỷ đỏ có nguy cơ mất đi sự lắt léo bên hành lang cánh trái. Đây là sự tính toán chi tiết mà Carrick cần thực hiện để không phá vỡ sự cân bằng vốn có.

Sự kế thừa tại trung tâm hàng phòng ngự

Ở hàng phòng ngự, sự trở lại của Harry Maguire sau chấn thương nhẹ đặt Carrick vào thế khó. Trong khi Maguire sở hữu kinh nghiệm dày dạn, tài năng trẻ Leny Yoro đã có màn trình diễn phòng ngự thượng hạng ở trận đấu trước đó với sự điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống tuyệt vời.

Triết lý của Carrick vốn ưu tiên những cầu thủ đạt 100% thể trạng và phong độ. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào Yoro thay vì một Maguire vừa bình phục không chỉ ảnh hưởng đến kết quả tại Goodison Park mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự kế thừa tại trung tâm hàng thủ Manchester United.

Lựa chọn giữa sự ổn định và tính đột biến

Vị trí hậu vệ cánh phải cũng là điểm nóng cần lưu tâm. Diogo Dalot vẫn duy trì sự ổn định bền bỉ, nhưng sự trở lại của Noussair Mazraoui sau chiến dịch AFCON mang đến một lựa chọn chất lượng khác. Mazraoui sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công và luân chuyển bóng linh hoạt, rất phù hợp để hóa giải hệ thống phòng ngự lùi sâu của Everton.

Người hâm mộ chờ đợi đội hình Quỷ đỏ đấu Everton.

Tầm quan trọng của những quyết định này càng lớn hơn khi Chelsea vừa bị Burnley cầm hòa, mở ra cơ hội để Manchester United độc chiếm vị trí thứ tư và nới rộng khoảng cách lên 3 điểm. Một chiến thắng trước Everton không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách với Aston Villa mà còn là dịp để đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi dưới thời Ruben Amorim.

Dù thiếu vắng Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu do chấn thương, chiều sâu đội hình hiện tại vẫn cho phép Carrick có những toan tính đa dạng. Kết quả tại Goodison Park sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho năng lực cầm quân của Carrick trong cuộc đua top 4 khốc liệt.