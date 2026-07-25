Manchester United đối mặt lỗ hổng tài chính hàng tỷ bảng từ dự án sân vận động mới Dự án siêu sân vận động 100.000 chỗ của Manchester United đối mặt rủi ro tài chính lớn khi dòng tiền thu về không đủ bù đắp khoản chi phí lãi vay đắt đỏ.

Tham vọng xây dựng siêu sân vận động 100.000 chỗ ngồi của Manchester United dưới thời tập đoàn INEOS đang vấp phải thực tế tài chính vô cùng nghiệt ngã. Những tính toán chi tiết về dòng tiền và lãi vay cho thấy câu lạc bộ đối mặt với lỗ hổng tài chính từ 870 triệu đến 1,1 tỷ bảng, nguy cơ trực tiếp đe dọa ngân sách chuyển nhượng và sự phát triển bền vững của đội bóng.

Dự án xây sân vận động mới của INEOS gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Getty Images

Gánh nặng lãi vay và bài toán chi phí 2,2 tỷ bảng

Theo kế hoạch, dự án xây dựng thánh đường mới của "Quỷ đỏ" có chi phí ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, sau khi vốn hóa lãi suất đến thời điểm khánh thành dự kiến vào năm 2032, tổng số vốn cần thiết sẽ tăng lên mức khoảng 2,2 tỷ bảng. Đây là một con số khổng lồ trong bối cảnh bối cảnh tài chính toàn cầu có nhiều biến động.

Thách thức lớn nhất đối với ban lãnh đạo Manchester United chính là mặt bằng lãi suất. Khác với Tottenham Hotspur từng chốt được mức lãi suất ưu đãi 3,16% trong thời kỳ tiền rẻ để xây sân mới, Manchester United hiện phải đối mặt với mức lãi suất vay từ 6% đến 7,5%. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng chi phí phục vụ lãi vay hàng năm đã ngốn của đội bóng khoảng 132 triệu bảng.

Giới hạn doanh thu và thâm hụt dòng tiền thực tế

Nhiều dự báo lạc quan thường kỳ vọng vào sự bùng nổ doanh thu từ sân vận động mới, song các số liệu thực tế lại chỉ ra những giới hạn rõ rệt của thị trường. Ngay cả khi áp dụng mô hình khai thác thương mại tối tân như sân Bernabeu của Real Madrid, doanh thu ngày thi đấu tối đa cho 100.000 chỗ ngồi cũng chỉ đạt khoảng 230 triệu bảng.

Khi khấu trừ đi nguồn thu hiện hữu từ sân Old Trafford, công trình mới chỉ mang lại giá trị gia tăng khoảng 70 triệu bảng mỗi năm. Dù tính thêm nguồn thu từ các sự kiện giải trí ngoài bóng đá và hợp đồng nhượng quyền tên sân, tổng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) gia tăng cũng chỉ chạm mốc 100 triệu bảng.

Chỉ số tài chính dự kiến Giá trị (Bảng Anh) Chi phí xây dựng và vốn hóa lãi suất (đến 2032) 2,2 tỷ bảng Chi phí trả lãi vay hàng năm (lãi suất 6% - 7,5%) 132 triệu bảng EBITDA gia tăng tối đa từ sân mới 100 triệu bảng Dòng tiền thực tế phục vụ trả nợ (sau vận hành) 80 triệu bảng Thâm hụt dòng tiền trả lãi hàng năm 32 - 52 triệu bảng

Bên cạnh đó, sau khi trừ các khoản chi phí bảo trì và vận hành bắt buộc đối với một siêu phức hợp thể thao, dòng tiền thực tế còn lại để thanh toán nợ gốc và lãi chỉ đạt khoảng 80 triệu bảng. Như vậy, nguồn thu tăng thêm từ sân mới chỉ trang trải được từ 50% đến 60% nghĩa vụ lãi vay hàng năm, tạo ra khoản thâm hụt trực tiếp từ 32 đến 52 triệu bảng mỗi năm.

Người hâm mộ Manchester United phải đợi sân vận động mới thêm một thời gian. Ảnh: Getty Images

Mối đe dọa đến ngân sách chuyển nhượng và tương lai đội bóng

Khoản thiếu hụt tài chính hàng năm nói trên sẽ ăn thẳng vào ngân sách vận hành và hoạt động mua sắm cầu thủ của Manchester United. Tình hình càng trở nên báo động khi cộng thêm khoản nợ cũ hiện hữu khoảng 700 đến 800 triệu bảng. Khi dự án hoàn thành, tổng nợ của đội chủ sân Old Trafford sẽ chạm mốc 3 tỷ bảng, cao gấp 10 lần chỉ số EBITDA điều chỉnh.

Các giải pháp huy động vốn ngắn hạn như bán trước vé VIP hay phát hành trái phiếu cho người hâm mộ bản chất là hành động huy động trước doanh thu tương lai, khiến dòng tiền sau khi khánh thành càng bị bào mòn. Để tránh biến siêu dự án thành chiếc gông tài chính trói buộc câu lạc bộ trong nhiều thập kỷ, Manchester United bắt buộc phải nhận đợt bơm vốn chủ sở hữu khổng lồ từ 870 triệu đến 1,1 tỷ bảng từ tập đoàn INEOS hoặc nhà Glazer.