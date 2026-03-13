Manchester United đối mặt rào cản nợ tỷ bảng trong tham vọng xây sân 100.000 chỗ Dù Sir Jim Ratcliffe đã rót thêm vốn, khoản nợ chạm ngưỡng tỷ bảng và áp lực lãi suất đang đe dọa kế hoạch xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng của MU.

Một năm sau khi công bố kế hoạch đầy tham vọng về một "Nhà hát mới" với 100.000 chỗ ngồi, Manchester United vẫn đang đối mặt với thực tế tài chính đầy thách thức. Khoản nợ của câu lạc bộ đã chạm ngưỡng tỷ bảng, trong khi các bài toán về lãi suất và dòng tiền đang tạo ra áp lực đè nặng lên kế hoạch tái thiết Old Trafford của Sir Jim Ratcliffe.

Giấc mơ 2 tỷ bảng và thực tế tài chính nghiệt ngã

Dự án xây dựng sân vận động mới thay thế cho Old Trafford được ước tính chi phí lên tới 2 tỷ bảng (khoảng 2,7 tỷ USD). Đây là một con số khổng lồ đối với một đội bóng đã trải qua 5 năm thua lỗ liên tiếp. Hiện tại, tiến độ dự án đang diễn ra khá chậm chạp do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chi phí quỹ đất tăng cao đột biến.

Canh bạc tài chính lớn nhất của Ratcliffe.

Đáng chú ý, Freightliner - đơn vị sở hữu bến trung chuyển đường sắt chiến lược cạnh sân vận động - đã đưa ra mức giá 400 triệu bảng cho khu đất này, cao gấp 8 lần so với dự tính ban đầu của đội bóng. Sự chênh lệch này khiến nguồn lực tài chính hiện có của câu lạc bộ trở nên khó khăn trong việc thực thi các bước tiếp theo của bản thiết kế.

M.U hướng tới sân vận động lớn nhất Anh.

Gánh nặng nợ nần bất chấp nỗ lực rót vốn

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của những khoản nợ cũ. Tính đến cuối năm 2025, tổng số tiền vay của câu lạc bộ đã tăng nhẹ lên mức 777 triệu bảng, bất chấp việc Sir Jim Ratcliffe đã trực tiếp bơm 238,5 triệu bảng từ tài sản cá nhân.

Dự án sân mới của United vẫn giậm chân.

Hơn nữa, rủi ro lớn nhất nằm ở khoản 425 triệu USD trái phiếu bảo đảm cấp cao với lãi suất cố định 3,79% sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng vọt, việc tái cấp vốn cho khoản nợ này trước mùa hè 2026 sẽ khiến chi phí lãi vay hàng năm của Quỷ đỏ gia tăng đáng kể, tạo thêm gánh nặng cho bảng cân đối kế toán.

Ratcliffe bơm tiền nhưng nợ chưa giảm.

Áp lực từ thị trường chuyển nhượng và dòng tiền âm

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Manchester United vẫn duy trì mức chi tiêu lớn trên thị trường chuyển nhượng với cam kết tổng cộng 518 triệu bảng cho các thương vụ mua sắm cầu thủ. Điều này đã khiến dòng tiền tự do trong nửa đầu mùa giải 2025/26 âm tới 170 triệu bảng. Để duy trì hoạt động, câu lạc bộ đã phải rút thêm 130 triệu bảng từ hạn mức tín dụng quay vòng (RCF), mức vay ngắn hạn cao nhất trong lịch sử đội bóng.

Chi tiêu chuyển nhượng khiến tài chính căng thẳng.

Để giải quyết bài toán thiếu hụt tiền mặt, Manchester United có thể cân nhắc áp dụng "Mô hình Madrid". Real Madrid đã thành công trong việc tách biệt khoản nợ xây sân Bernabeu ra khỏi nợ hoạt động và gắn nó trực tiếp vào nguồn thu tương lai của sân vận động. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ các nhà đầu tư và sự ổn định về thành tích thi đấu.

Mô hình Bernabeu mở ra hy vọng cho M.U.

Thực tế cho thấy, tương lai tài chính của đội chủ sân Old Trafford đang gắn chặt với thành tích trên sân cỏ. Việc trở lại đấu trường Champions League là yếu tố tiên quyết để cải thiện doanh thu và nuôi dưỡng kế hoạch xây dựng sân vận động 100.000 chỗ ngồi trong tương lai.