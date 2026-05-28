Manchester United dự báo doanh thu kỷ lục 665 triệu bảng nhờ trở lại Champions League Dù gánh khoản nợ lớn, Manchester United dự kiến đạt doanh thu kỷ lục nhờ thành tích lọt top 3 Ngoại hạng Anh và tấm vé dự Champions League dưới thời Michael Carrick.

Manchester United đã chính thức nâng mức dự báo doanh thu cả năm lên ngưỡng 655 triệu đến 665 triệu bảng. Sự lạc quan này xuất phát từ vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, mở đường cho đội bóng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sức bật từ thành tích sân cỏ và doanh thu truyền hình

Chỉ số EBITDA điều chỉnh (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) của câu lạc bộ dự kiến đạt từ 200 triệu đến 210 triệu bảng. Việc thi đấu thăng hoa tại giải nội địa đã mang về cho đội bóng khoảng 191,5 triệu bảng tiền thưởng, trong đó bản quyền truyền hình trong nước ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 17% trong 9 tháng đầu năm tài chính.

Carrick đã giúp MU có vé dự Champions League mùa tới.

Mặc dù thi đấu ít hơn 8 trận tại sân Old Trafford do sớm dừng bước ở các giải cúp, hiệu suất kinh doanh ngày trận đấu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Số tiền thu về trung bình mỗi trận tăng từ 5,1 triệu lên 7,4 triệu bảng. Trong khi đó, mảng thương mại duy trì sự ổn định ở mức 245,1 triệu bảng nhờ doanh số bán lẻ tăng cao, bù đắp cho các khoản hụt thu từ việc chấm dứt hợp đồng với Tezos và giảm tài trợ từ Adidas.

Chiến lược thắt lưng buộc bụng của INEOS

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, quỹ lương của Manchester United đã được tinh giản xuống còn 219,5 triệu bảng, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch. Tỷ lệ lương trên doanh thu hiện duy trì ở mức lý tưởng 42%. Việc cắt giảm nhân sự và tối ưu hóa chi phí vận hành đã giúp lợi nhuận hoạt động của câu lạc bộ đạt 11,3 triệu bảng, cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.

Gánh nặng từ nợ vay và những sai lầm chuyển nhượng

Dù doanh thu tăng trưởng, bức tranh tài chính của nửa đỏ thành Manchester vẫn tồn tại những mảng tối. Việc sa thải Ruben Amorim vào tháng Giêng đã gây tổn thất gần 22 triệu bảng chi phí đền bù. Bên cạnh đó, gánh nặng lãi vay từ thời nhà Glazer và các khoản vay ngắn hạn khiến câu lạc bộ mất thêm 55,7 triệu bảng chi phí tài chính.

Việc bán đứt Hojlund sang Napoli giúp MU có thêm tiền "đi chợ".

Để giải quyết bài toán dòng tiền tự do đang âm 160 triệu bảng, Manchester United đã phải vay thêm 100 triệu bảng từ quỹ tín dụng, nâng tổng nợ lên mức 260 triệu bảng. Đội bóng thậm chí phải bán đứt quyền thu tiền từ các thương vụ chuyển nhượng tương lai để đổi lấy 39,4 triệu bảng tiền mặt sử dụng ngay lập tức.

Triển vọng hồi phục dòng tiền

Nhìn về tương lai, áp lực tài chính dự kiến sẽ được giải tỏa đáng kể. Việc quay lại Champions League mùa tới, kết hợp với thỏa thuận tài trợ áo tập mới cùng Betway và khoản phí 38 triệu bảng từ việc bán Rasmus Hojlund sang Napoli, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thanh khoản dồi dào cho đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.