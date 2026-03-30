Manchester United dự chi 120 triệu euro chiêu mộ Eduardo Camavinga và Nico Paz

Manchester United đang chuẩn bị một kế hoạch chuyển nhượng táo bạo trị giá 120 triệu euro để đưa hai tiền vệ Eduardo Camavinga và Nico Paz về sân Old Trafford. Động thái này nằm trong chiến dịch tái thiết lực lượng sâu rộng của HLV Michael Carrick nhằm củng cố sức mạnh khu trung tuyến cho mùa giải mới.

Chiến lược nâng cấp hàng tiền vệ của Michael Carrick

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè đang cận kề, ban lãnh đạo Manchester United đã sớm triển khai các bước đi chiến thuật trên thị trường chuyển nhượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, việc gia cố tuyến giữa được xem là ưu tiên tối thượng. Dù CLB vẫn quan tâm đến những cái tên như Sandro Tonali hay James Garner, nhưng mục tiêu hàng đầu hiện nay là những ngôi sao đẳng cấp từ Real Madrid.

Nico Paz lọt vào tầm ngắm của Man Utd.

Vị thế của Quỷ đỏ trên bàn đàm phán dự kiến sẽ được củng cố đáng kể nếu đội bóng giành suất tham dự Champions League. Đây là yếu tố then chốt để thuyết phục các ngôi sao trẻ hàng đầu tin tưởng vào dự án dài hạn tại Old Trafford.

Nico Paz và thương vụ mang tính chất bắc cầu

Trường hợp của Nico Paz được đánh giá là khá phức tạp. Tiền vệ tấn công người Argentina hiện đang thi đấu ấn tượng tại Como (Serie A) dưới trướng HLV Cesc Fabregas. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn nắm giữ 50% bản quyền cầu thủ và có điều khoản mua lại trị giá 9 triệu euro.

Kế hoạch của Manchester United là chờ đợi Real Madrid kích hoạt điều khoản mua lại này vào mùa hè, sau đó sẽ đưa ra một lời đề nghị khổng lồ để thuyết phục đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhượng lại tài năng trẻ này. Đây được xem là một nước đi mạo hiểm nhưng đầy tiềm năng để sở hữu một trong những tiền vệ sáng tạo triển vọng nhất châu Âu.

Camavinga từ lâu đã được liên kết với Quỷ đỏ.

Eduardo Camavinga: Mảnh ghép đa năng cho tuyến giữa

Khác với Nico Paz, mục tiêu Eduardo Camavinga mang tính trực diện hơn. Tiền vệ người Pháp đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không thường xuyên được đá chính tại Bernabeu. Sự không chắc chắn về tương lai của anh đã thu hút sự quan tâm từ nhiều đại gia Ngoại hạng Anh như Arsenal, Chelsea hay Liverpool.

Về mặt kỹ chiến thuật, Camavinga là mẫu cầu thủ box-to-box hiện đại. Ở tuổi 23, anh không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường đỉnh cao mà còn cực kỳ đa năng khi có thể chơi tốt ở vai trò số 6, số 8 và thậm chí là hậu vệ trái. Khả năng cày ải và thoát pressing của ngôi sao người Pháp được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết cho lối chơi của Manchester United dưới thời Carrick.

Mặc dù nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid hiện chưa có ý định để Nico Paz rời đi ngay sau khi đưa anh trở lại, và tương lai của Camavinga vẫn đang trong vòng đồn đoán, nhưng kế hoạch bạo chi này đã phác họa rõ nét tham vọng nâng cấp đội hình của Quỷ đỏ trong phiên chợ hè sắp tới.