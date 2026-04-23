Manchester United dừng theo đuổi Nagelsmann, dồn toàn lực bổ nhiệm Michael Carrick Ban lãnh đạo MU từ chối chờ đợi Julian Nagelsmann đến sau World Cup để ưu tiên sự ổn định. Michael Carrick sẽ được bổ nhiệm chính thức nếu giành vé dự Champions League.

Manchester United đã chính thức thu hẹp danh sách ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng bằng cách loại bỏ Julian Nagelsmann ra khỏi kế hoạch ngắn hạn. Thay vào đó, giới chủ sân Old Trafford đang đặt trọn niềm tin vào Michael Carrick, người đang nắm giữ lợi thế lớn để trở thành thuyền trưởng chính thức của "Quỷ đỏ" trong tương lai gần.

Rào cản thời gian và bài toán mang tên Nagelsmann

Theo các nguồn tin nội bộ từ talkSPORT, Manchester United đã bác bỏ những đồn đoán về việc bổ nhiệm Julian Nagelsmann. Mặc dù chiến lược gia người Đức từng được coi là ứng viên sáng giá nhờ mối liên kết chặt chẽ với Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell, nhưng rào cản về lịch trình đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Hiện tại, Nagelsmann đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức và sẽ không thể rời đi cho đến khi kết thúc vòng chung kết World Cup vào giữa tháng Bảy. Ban lãnh đạo MU nhận định việc chờ đợi quá lâu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng cần một vị thuyền trưởng sớm nhất có thể để thực hiện các kế hoạch mua sắm và thanh lọc đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động.

Cơ hội vàng để Michael Carrick chính thức nắm quyền

Quyết định khước từ Nagelsmann đã mở ra cánh cửa rộng lớn cho Michael Carrick. Cựu danh thủ người Anh hiện là ứng viên số một nhờ sự am hiểu sâu sắc về văn hóa câu lạc bộ và những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, giới chủ Manchester United cũng đặt ra một điều kiện tiên quyết: tấm vé tham dự Champions League.

Nếu chiến lược gia 44 tuổi giúp đội bóng cán đích trong nhóm dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, một bản hợp đồng dài hạn sẽ ngay lập tức được đặt lên bàn đàm phán. Sự ổn định mà Carrick mang lại được xem là chìa khóa để MU duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng quốc tế năm tới.

Việc lựa chọn Carrick thay vì chờ đợi một cái tên tầm cỡ như Nagelsmann cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý của MU. Thay vì chạy theo những tên tuổi lớn nhưng đi kèm nhiều rủi ro về thời điểm, Quỷ đỏ đang ưu tiên sự tiếp nối và ổn định về mặt cấu trúc để xây dựng lại đế chế tại Old Trafford.