Manchester United đứng trước áp lực chiêu mộ Iliman Ndiaye trước World Cup 2026 Tập đoàn INEOS được thúc giục sớm hoàn tất thương vụ tiền đạo Iliman Ndiaye từ Everton với mức phí khoảng 69 triệu bảng nhằm tránh rủi ro tăng giá sau kỳ World Cup sắp tới.

Iliman Ndiaye lọt vào tầm ngắm của Manchester United

Trong bối cảnh củng cố sức mạnh cho tuyến giữa và hành lang cánh trái, Manchester United (MU) đang xem Iliman Ndiaye là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Ngôi sao của Everton nổi lên như một ứng viên sáng giá sau màn trình diễn ấn tượng tại sân Goodison Park. Đáng chú ý, huyền thoại Wayne Rooney đã công khai ủng hộ và thúc giục đội chủ sân Old Trafford sớm chiêu mộ tuyển thủ Senegal này.

Iliman Ndiaye được liên kết với MU.

Thế bế tắc tại Everton và mức phí 69 triệu bảng

Everton đã nỗ lực thuyết phục Ndiaye ký vào bản hợp đồng mới để giữ chân ngôi sao của mình, nhưng các cuộc đàm phán hiện đang rơi vào bế tắc. Theo thông tin từ The Athletic, đội bóng vùng Merseyside đã thiết lập mức giá khoảng 69 triệu bảng cho thương vụ này. Con số này được đưa ra dựa trên tham chiếu từ thương vụ Anthony Gordon chuyển từ Newcastle sang Barcelona với giá trị tương đương.

Mặc dù giá trị thực tế của tiền đạo người Senegal được ước tính khoảng 60 triệu bảng, nhưng MU có thể phải chi đủ 69 triệu bảng nếu muốn thuyết phục Everton nhả người. Bản thân Ndiaye từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với MU, tạo điều kiện thuận lợi cho đội bóng của HLV Michael Carrick trong việc đàm phán các điều khoản cá nhân.

Iliman Ndiaye có thể tăng giá sau World Cup.

Rủi ro biến động giá sau World Cup 2026

Thách thức lớn nhất đối với tập đoàn INEOS hiện nay chính là thời gian. Iliman Ndiaye dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong đội hình đội tuyển Senegal tại vòng chung kết World Cup sắp tới. Dù Senegal rơi vào bảng đấu khó khăn cùng với Pháp, Na Uy và Iraq, ngôi sao của Everton vẫn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Nếu Ndiaye có màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu thế giới, mức phí chuyển nhượng của anh chắc chắn sẽ vượt xa con số 69 triệu bảng. Đồng thời, sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ lớn khác sẽ khiến MU khó tiếp cận mục tiêu hơn. Do đó, các chuyên gia nhận định Quỷ đỏ cần hành động quyết liệt để hoàn tất thương vụ ngay trước khi giải đấu khởi tranh nhằm tối ưu hóa ngân sách chuyển nhượng.