Manchester United được khuyên mua thủ môn giàu kinh nghiệm thay Senne Lammens Micky Gray cho rằng Manchester United cần một thủ môn dày dạn để đáp ứng lịch thi đấu hai trận mỗi tuần, dù Senne Lammens giữ sạch lưới 8 lần sau 32 trận Ngoại hạng Anh.

Manchester United được khuyên chiêu mộ một thủ môn giàu kinh nghiệm hơn cho mùa giải tới, bất chấp Senne Lammens vừa có mùa đầu tiên tương đối thành công tại Old Trafford. Micky Gray đặt dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ của thủ thành 24 tuổi khi phải đồng thời gánh trách nhiệm ở Ngoại hạng Anh và Champions League.

Lammens chuyển đến MU từ Royal Antwerp với phí 18,1 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Anh nhanh chóng vượt qua Altay Bayindir để chiếm vị trí bắt chính, trước hết dưới thời Ruben Amorim rồi tiếp tục được Michael Carrick sử dụng.

Senne Lammens có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để bắt chính ở Champions League? Ảnh: Getty Images.

8 trận clean sheet nhưng vẫn còn bài toán kinh nghiệm

Trong 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Lammens giữ sạch lưới 8 trận. Cựu tiền vệ Owen Hargreaves từng gọi anh là “bản hợp đồng của mùa giải”, một đánh giá phản ánh tốc độ thích nghi của thủ môn người Bỉ tại môi trường áp lực cao.

Tuy nhiên, Gray cho rằng những con số ấy chưa đủ để khép lại cuộc tranh luận về vị trí thủ môn. Theo cựu danh thủ này, yêu cầu của mùa giải mới sẽ khác khi MU phải xoay vòng đội hình trong lịch thi đấu dày đặc, có thể lên tới hai trận mỗi tuần.

Micky Gray cảnh báo áp lực từ Champions League

Phát biểu trên talkSPORT, Gray nói ông vẫn muốn MU có một thủ môn “kinh nghiệm và chất lượng”. Ông thừa nhận việc đặt niềm tin vào một thủ môn trẻ từng thành công với David de Gea, nhưng nhấn mạnh Lammens sẽ đối mặt thách thức rất lớn nếu được trao ngay vai trò số một ở cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh.

“Cá nhân tôi vẫn muốn thấy một thủ môn kinh nghiệm và chất lượng. Lammens là một thủ môn trẻ, và tôi biết điều đó từng thành công với David de Gea. Nhưng liệu có nên trao ngay cho Lammens cơ hội ở Champions League lẫn Ngoại hạng Anh với mật độ 2 trận/tuần? Đó là một đòi hỏi rất lớn”, Gray nhận định.

Lo ngại này càng được nhắc đến sau kỳ World Cup không như ý của Lammens cùng ĐT Bỉ. Thủ môn này mắc sai lầm bắt không dính bóng, tạo điều kiện để Mikel Merino ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha ở tứ kết.

MU đã có Karl Darlow làm phương án dự phòng

Tom Heaton, đồng đội của Lammens, lại bảo vệ thủ thành người Bỉ bằng đánh giá về bản lĩnh tâm lý. “Senne rất mạnh mẽ về mặt tâm lý. Tôi đã thấy điều đó khi cậu ấy mới đến Manchester United và xử lý mọi chuyện vô cùng tuyệt vời”, Heaton nói.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, MU đã ký Karl Darlow theo dạng tự do từ Leeds United làm phương án dự phòng cho Lammens. Đội bóng cũng bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans để tăng chất lượng tuyến giữa, trong khi cuộc cạnh tranh ở khung thành vẫn là vấn đề cần được theo dõi.