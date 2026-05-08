Manchester United gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau bất cập từ chiến dịch truy quét vé chợ đen Đội chủ sân Old Trafford thừa nhận sai sót trong khâu giao tiếp và cam kết chỉ tước vé mùa đối với các hành vi đầu cơ quy mô lớn có tổ chức.

Manchester United đã chính thức phát đi thông điệp xin lỗi tới cộng đồng người hâm mộ sau những bất cập phát sinh từ chiến dịch truy quét nạn bán vé chợ đen. Dù phát hiện ra quy mô đầu cơ tinh vi với hàng nghìn tài khoản bất thường, đội bóng thành Manchester thừa nhận cách thức triển khai thiếu nhạy cảm đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều cổ động viên lâu năm.

Mạng lưới đầu cơ quy mô lớn bị phanh phui

Chiến dịch được Manchester United kích hoạt từ tháng trước nhằm mục tiêu bảo vệ quyền tiếp cận vé trận đấu một cách công bằng cho cộng đồng người hâm mộ chân chính. Trong thông báo phát đi trên trang chủ, đại diện câu lạc bộ nhấn mạnh định hướng xuyên suốt của dự án là loại bỏ triệt để các hành vi lạm dụng hệ thống phân phối vé.

Bước đầu kiểm tra, bộ phận an ninh mạng của đội bóng đã ghi nhận những dấu hiệu thao túng hệ thống có tổ chức ở quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là trường hợp hệ thống phát hiện tới 1.088 tài khoản cá nhân khác nhau nhưng lại được truy cập và điều khiển chỉ từ một thiết bị duy nhất. Điều này cho thấy sự can thiệp sâu của các đường dây đầu cơ chuyên nghiệp nhằm gom vé số lượng lớn.

Manchester United lên tiếng thừa nhận sai sót và xin lỗi người hâm mộ sau những bất cập trong chiến dịch xử lý vé chợ đen.

Sửa sai với những cổ động viên trung thành

Dù đạt được kết quả trong việc nhận diện các sai phạm, quy trình rà soát gắt gao của Manchester United lại vô tình tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ lâu năm. Nhiều cổ động viên thường xuyên đến sân Old Trafford cảm thấy bị tổn thương khi nhận được thông báo rà soát hoặc đe dọa tước vé từ câu lạc bộ, dù họ không thực hiện bất kỳ hành vi trục lợi tài chính nào.

Trước phản ứng gay gắt từ các nhóm cổ động viên, ban lãnh đạo đội bóng đã lắng nghe và công khai thừa nhận sai sót trong khâu truyền thông. Manchester United thấu hiểu rằng việc tước bỏ tấm vé mùa – sợi dây liên kết thiêng liêng giữa người hâm mộ và đội bóng – chỉ nên được áp dụng cho các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Để khắc phục tình hình, Manchester United cam kết chỉ áp dụng hình phạt cao nhất là hủy vé mùa đối với các trường hợp bán vé chợ đen có tổ chức, lạm dụng hệ thống để kiếm lời. Các trường hợp không thu lợi tài chính sẽ không bị hủy vé mùa. Toàn bộ số vé thu hồi từ các vi phạm nghiêm trọng sẽ được chuyển giao minh bạch cho những cổ động viên đang nằm trong danh sách chờ. Câu lạc bộ cũng hứa sẽ công khai toàn bộ dữ liệu chi tiết sau khi quá trình điều tra kết thúc.