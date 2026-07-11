Manchester United hoàn tất chiêu mộ Andrey Santos, Barcelona nổ bom tấn Karim Adeyemi Manchester United chính thức sở hữu tài năng trẻ Andrey Santos từ Chelsea nhằm nâng cấp trung tuyến, trong khi Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Karim Adeyemi với giá 31 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Manchester United và Barcelona là hai cái tên gây chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng 11/7 với những bản hợp đồng quan trọng nhằm thay đổi diện mạo đội hình cho mùa giải mới.

Manchester United củng cố tuyến giữa với Andrey Santos

Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức hoàn tất các thủ tục chiêu mộ tiền vệ trẻ Andrey Santos từ Chelsea. Đây được xem là bước đi chiến lược của Manchester United trong việc trẻ hóa và tăng cường chất thép cho khu vực trung tuyến. Sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới, tạo ra sự đột phá trong lối chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng.

Andrey Santos chuẩn bị gia nhập Manchester United. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, việc ký hợp đồng với Santos mới chỉ là điểm khởi đầu. Theo các nguồn tin thân cận, Manchester United đang xem xét bổ sung thêm ít nhất hai tiền vệ nữa ngay sau khi hoàn tất thương vụ này. Động thái này cho thấy quyết tâm của Quỷ đỏ trong việc thiết lập một hệ thống phòng ngự từ xa và điều tiết nhịp độ trận đấu chặt chẽ hơn.

Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ "mũi tên" Karim Adeyemi

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Borussia Dortmund để đưa Karim Adeyemi về sân Camp Nou. Mức phí chuyển nhượng được ấn định ở con số 31 triệu euro. Tuyển thủ người Đức từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của đội bóng xứ Catalan nhờ tốc độ xé gió và khả năng dứt điểm cực kỳ đa dạng.

Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Karim Adeyemi. Ảnh: Getty Images

Adeyemi được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của Barcelona, giúp đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Sự cơ động của cầu thủ này sẽ cung cấp cho huấn luyện viên thêm nhiều lựa chọn chiến thuật, đặc biệt là trong các tình huống phản công nhanh hoặc xuyên phá những hàng phòng ngự lùi sâu.

Rào cản tài chính của Mohamed Salah và các cuộc đua song mã

Trong khi các thương vụ khác tiến triển thuận lợi, tương lai của Mohamed Salah tại Saudi Pro League đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Ai Cập đang đứng trước nguy cơ lỡ cơ hội sang Trung Đông do yêu cầu về lương bổng quá cao. Các câu lạc bộ tại Saudi Arabia đang tỏ ra ngần ngại trước những đòi hỏi tài chính từ phía Salah, buộc cầu thủ này phải cân nhắc điều chỉnh nếu muốn hoàn tất việc chuyển nhượng.

Thị trường Ngoại hạng Anh cũng nóng lên với những cuộc cạnh tranh trực tiếp:

Lutsharel Geertruida: Arsenal và Liverpool đang đối đầu gay gắt để giành chữ ký của hậu vệ người Hà Lan. Sự đa năng của Geertruida là yếu tố khiến cả hai ông lớn này đều khao khát sở hữu.

Arsenal và Liverpool đang đối đầu gay gắt để giành chữ ký của hậu vệ người Hà Lan. Sự đa năng của Geertruida là yếu tố khiến cả hai ông lớn này đều khao khát sở hữu. Francisco Trincao: Manchester City và Tottenham đang nỗ lực lôi kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi sự chèo kéo của Al-Ahli. Sporting hiện định giá cầu thủ này ở mức 50 triệu euro.

Manchester City và Tottenham đang nỗ lực lôi kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi sự chèo kéo của Al-Ahli. Sporting hiện định giá cầu thủ này ở mức 50 triệu euro. James Trafford: Newcastle United hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành thủ thành từ Manchester City, vượt qua sự quan tâm từ Chelsea và Aston Villa.

Lập trường cứng rắn của Bayern Munich

Tại Đức, Bayern Munich đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới Real Madrid về trường hợp của Michael Olise. Đội bóng xứ Bavaria khẳng định cầu thủ người Pháp không phải để bán và là một phần không thể thiếu trong kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ. Điều này buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

Ở một diễn biến khác, Benfica dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Marco Silva đang nỗ lực đưa Joao Palhinha trở lại Bồ Đào Nha. Một lời đề nghị trị giá 25 triệu euro đã được gửi tới Bayern Munich. Sau quãng thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham mùa giải 2025/2026, Palhinha đang tìm kiếm một bến đỗ mới để đảm bảo suất đá chính thường xuyên.