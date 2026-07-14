Manchester United hoàn tất mối duyên 13 năm với Youri Tielemans giá 35 triệu bảng Sau hơn một thập kỷ theo đuổi, Manchester United đã kích hoạt điều khoản 35 triệu bảng để chiêu mộ Youri Tielemans, bổ sung kinh nghiệm dày dặn cho tuyến giữa.

Manchester United đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức đưa Youri Tielemans về sân Old Trafford. Đội bóng thành Manchester đã quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng từ Aston Villa, khép lại một trong những hành trình theo đuổi kiên trì và dài hơi nhất trong lịch sử chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Sau 13 năm, Youri Tielemans đã đến MU. Ảnh: Getty Images.

Hành trình 13 năm kiên trì của Quỷ đỏ

Mối liên kết giữa Manchester United và Youri Tielemans không phải là câu chuyện mới mẻ. Nó bắt đầu từ tận năm 2013, khi tiền vệ người Bỉ mới chỉ là một tài năng 16 tuổi vừa ra mắt ấn tượng tại Anderlecht. Thời điểm đó, Tielemans đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Bỉ trẻ nhất từng đá chính tại Champions League.

Các báo cáo từ RTBF (Bỉ) và Daily Mail (Anh) vào tháng 9/2013 cho thấy các tuyển trạch viên của Quỷ đỏ đã liên tục dự khán các trận đấu của U21 Bỉ để theo sát từng bước chạy của anh. Sự quan tâm này duy trì bền bỉ qua nhiều năm, với những khẳng định từ DH Net vào năm 2016. Thậm chí, ở mùa giải 2016/17, Tielemans đã có dịp đối đầu trực tiếp với những ngôi sao như Paul Pogba hay Michael Carrick tại Europa League, để lại ấn tượng mạnh mẽ trước chính đội bóng đang khao khát có được chữ ký của mình.

Những lần lỡ hẹn đáng tiếc trên thị trường chuyển nhượng

Dù theo đuổi gắt gao, Manchester United đã không ít lần bỏ lỡ cơ hội dứt điểm thương vụ này. Mùa hè năm 2017, trong khi Tielemans chuyển sang Monaco với giá 21 triệu bảng, HLV Jose Mourinho lại chọn chiêu mộ Nemanja Matic từ Chelsea. Đến năm 2019, khi tiền vệ này rực sáng tại Leicester City, Old Trafford vẫn chỉ coi anh là "phương án dự phòng" cho sự ra đi của Paul Pogba. Chính sự thiếu quyết đoán này đã khiến Tielemans chọn gắn bó lâu dài với "Bầy cáo".

Gần đây nhất vào năm 2023, khi Tielemans trở thành cầu thủ tự do, Manchester United lại một lần nữa ưu tiên chi 55 triệu bảng cho Mason Mount, để mặc Aston Villa sở hữu tiền vệ người Bỉ mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào. Phải đến năm 2026, khi đội hình cần một sự bổ sung thực dụng và giàu kinh nghiệm, cái tên Tielemans mới chính thức trở thành một phần của Quỷ đỏ.

Youri Tielemans là bổ sung chất lượng cho tuyến giữa MU. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép kinh nghiệm cho kỷ nguyên mới

Ở tuổi 29, Youri Tielemans cập bến Old Trafford không phải với tư cách một tài năng triển vọng, mà là một ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là nước đi chiến thuật hợp lý của ban lãnh đạo Man United trong bối cảnh đội bóng đang sở hữu những nhân tố trẻ như Kobbie Mainoo hay tân binh Andrey Santos.

Việc sở hữu một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm, trẻ hơn Casemiro 5 tuổi và có khả năng điều tiết trận đấu tốt sẽ giúp củng cố chất lượng đội hình ngay lập tức. Với mức giá 35 triệu bảng trong thị trường chuyển nhượng hiện nay, đây được đánh giá là một thương vụ đầu tư thông minh, mang lại giá trị chuyên môn tức thì cho khu trung tuyến của Quỷ đỏ.