Manchester United hoàn tất thương vụ Andrey Santos với giá 50 triệu bảng Manchester United đã đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Andrey Santos từ Chelsea. Cầu thủ 22 tuổi người Brazil dự kiến ký hợp đồng đến năm 2031, đánh dấu bước ngoặt trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa tại Old Trafford.

Manchester United đang cho thấy những bước đi quyết liệt và đầy toan tính trong nỗ lực đại tu toàn diện khu trung tuyến. Sau những tuần đàm phán đầy căng thẳng và không ít lần gặp trở ngại, đội chủ sân Old Trafford cuối cùng đã tạo ra một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay bằng việc chiêu mộ thành công tài năng trẻ Andrey Santos từ đối thủ trực tiếp Chelsea.

Andrey Santos sắp cập bến Man Utd. Ảnh: Football365.

Chi tiết bản hợp đồng bom tấn 50 triệu bảng

Theo những thông tin xác nhận từ các ký giả uy tín hàng đầu như David Ornstein và Fabrizio Romano, thương vụ đã chính thức đi đến hồi kết với khẩu hiệu quen thuộc "Here we go". Manchester United sẽ trả cho Chelsea mức phí chuyển nhượng cố định là 48 triệu bảng, đi kèm với 2 triệu bảng phụ phí dựa trên các điều khoản dễ dàng đạt được. Tổng giá trị thương vụ lên tới 50 triệu bảng, đúng bằng con số mà phía The Blues yêu cầu ngay từ đầu.

Đáng chú ý, thỏa thuận này còn bao gồm điều khoản Chelsea sẽ được hưởng 10% giá trị nếu Manchester United bán tiền vệ người Brazil trong tương lai. Andrey Santos dự kiến sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn cực dài, kéo dài đến tháng 6 năm 2031. Điều này cho thấy niềm tin tuyệt đối mà ban lãnh đạo Quỷ đỏ dành cho tiềm năng phát triển của cầu thủ 22 tuổi này.

Bước ngoặt từ tham vọng của Andrey Santos

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên đội chủ sân Old Trafford đánh tiếng muốn sở hữu Santos. Vào mùa hè năm ngoái, Quỷ đỏ từng gửi lời đề nghị chính thức nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ phía Chelsea với tuyên bố tiền vệ này "không phải để bán". Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn ở kỳ chuyển nhượng năm nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự xoay chuyển này xuất phát từ mong muốn cá nhân của Andrey Santos. Tiền vệ người Brazil khát khao có được thời gian thi đấu thường xuyên và ổn định hơn để phát triển sự nghiệp, điều mà anh không được đảm bảo chắc chắn trong đội hình chật chội của Chelsea. Sự quyết liệt của Manchester United cùng lời hứa về một vai trò trung tâm trong lối chơi đã thuyết phục được Santos rời Stamford Bridge để chuyển tới Nhà hát của những giấc mơ.

Củng cố sức mạnh cho cuộc đại tu tuyến giữa

Việc chiêu mộ thành công Andrey Santos là một lời đáp trả đanh thép của Manchester United sau khi họ để lỡ hàng loạt mục tiêu tiềm năng khác. Trước đó, Quỷ đỏ từng theo đuổi những cái tên như Elliot Anderson, Sandro Tonali hay Matheus Fernandes nhưng đều không đi đến kết quả cuối cùng. Thậm chí, những sự quan tâm dành cho Alex Scott và Aurelien Tchouameni cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Với sự xuất hiện của Santos, Manchester United đang dần hoàn thiện bộ khung tiền vệ mới. Không dừng lại ở đó, đội bóng này cũng đang ráo riết chốt hạ thương vụ Ederson Silva từ Atalanta với mức giá khoảng 38 triệu bảng. Nếu hoàn tất cả hai cái tên này, tuyến giữa của Man Utd sẽ sở hữu sự kết hợp giữa sức trẻ, kỹ thuật và khả năng càn lướt của những ngôi sao gốc Nam Mỹ.

Chi tiết thương vụ Thông số Mức phí chuyển nhượng 48 triệu bảng + 2 triệu bảng phụ phí Thời hạn hợp đồng Đến tháng 6 năm 2031 Điều khoản bán lại 10% giá trị chuyển nhượng tương lai Độ tuổi cầu thủ 22 tuổi

Hiện tại, Andrey Santos đã được phép tiến hành kiểm tra y tế tại Manchester trong vòng 24 giờ tới. Các điều khoản cá nhân đã được thống nhất hoàn tất, và lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ diễn ra ngay sau khi các thủ tục y tế hoàn tất. Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền kỳ vọng vào một diện mạo hoàn toàn mới, giàu năng lượng và sáng tạo hơn của đội nhà ở mùa giải tới.