Manchester United hồi sinh nhờ Senne Lammens và nghệ thuật tuyển trạch của Tony Coton Việc từ chối các ngôi sao lớn để chiêu mộ Senne Lammens với giá 18,2 triệu bảng đang chứng minh nhãn quan sắc bén của Tony Coton trong việc tái thiết hàng thủ Man Utd.

Manchester United đã chối từ cơ hội sở hữu một nhà vô địch thế giới để đặt cược vào chàng trai 23 tuổi Senne Lammens. Giữa áp lực nghẹt thở của Ngoại hạng Anh, thủ thành người Bỉ đang mang đến sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, biến mình thành chốt chặn tin cậy nhất trong đội hình của Quỷ đỏ hiện tại.

Lammens tạo khác biệt qua từng trận đấu.

Bản hợp đồng từ sự thấu hiểu cá nhân

Trên trang LinkedIn của Tony Coton, trưởng bộ phận tuyển trạch thủ môn của Manchester United, dòng mô tả công việc chỉ vỏn vẹn: "Đi khắp thế giới để tìm kiếm thủ môn". Tuy nhiên, đằng sau sự giản đơn đó là một quy trình tuyển mộ tinh vi và giàu tính nhân văn. Coton đã dành hơn một năm theo dõi sát sao Senne Lammens tại Royal Antwerp (Bỉ), không chỉ để đánh giá chuyên môn mà còn để xây dựng một mối quan hệ cá nhân sâu sắc.

Chính sự kết nối này đã giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh để có được chữ ký của Lammens vào mùa hè năm ngoái. Chiến thắng sít sao trước Everton mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho nhãn quan của Coton, khẳng định rằng những giá trị tuyển trạch "cổ điển" dựa trên sự thấu hiểu con người vẫn có chỗ đứng vững chắc trong bóng đá hiện đại.

Khước từ những danh hiệu lớn để chọn tiềm năng

Lựa chọn táo bạo làm thay đổi vận mệnh.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Andre Onana chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối, Manchester United đã đứng trước những ngã rẽ quan trọng. Gianluigi Donnarumma là cái tên đầu tiên được nhắc đến, nhưng ngôi sao người Ý cuối cùng đã chọn Manchester City. Ngay sau đó, Emiliano Martinez – nhà vô địch thế giới thuộc biên chế Aston Villa – trở thành mục tiêu hàng đầu của HLV Ruben Amorim.

Tuy nhiên, các báo cáo chi tiết của Tony Coton về Lammens đã khiến ban lãnh đạo United, dẫn đầu bởi Jason Wilcox và Chris Vivell, phải cân nhắc lại. Họ đứng trước lựa chọn: nghe theo HLV trưởng để lấy một ngôi sao 32 tuổi đã thành danh, hay tin vào tuyển trạch viên để chiêu mộ một tài năng 23 tuổi chưa từng lên tuyển quốc gia?

Quyết định cuối cùng nghiêng về Lammens với mức phí chỉ 18,2 triệu bảng và lương tuần 60.000 bảng – con số chỉ bằng một phần ba so với Martinez. Đây là bước ngoặt về tư duy quản trị thể thao, ưu tiên tính bền vững và giá trị thực tế hơn là danh tiếng hào nhoáng.

Người đứng sau bản hợp đồng định mệnh.

Bản lĩnh thép tại Goodison Park

Chuyến làm khách trước Everton chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về khả năng chịu đựng va chạm thể chất của Lammens. Đội chủ nhà đã áp dụng chiến thuật gây áp lực cực lớn trong các tình huống cố định, khiến tiền vệ Kobbie Mainoo thậm chí phải ví trận đấu như một sàn đấu vật tự do (WWF).

Lammens đứng vững giữa cơn bão Everton.

Trước 10 quả phạt góc và 35 quả tạt từ phía Everton, Lammens đã trở thành một "ốc đảo tĩnh lặng". Anh không chọn cách phản ứng tiêu cực trước các tiểu xảo của đối phương mà tập trung vào việc làm chủ không gian. Khả năng bắt dính bóng bổng và những tình huống đấm bóng dứt khoát của anh đã dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Sự thay thế hoàn hảo trong khung gỗ.

Chia sẻ sau trận đấu, Lammens thẳng thắn: "Tôi thậm chí không thể đứng đúng vị trí trong khung thành vì bị bủa vây, phải lùi hẳn ra sau vạch vôi rồi mới lao ra. Thật khó để trọng tài quan sát hết mọi tiểu xảo, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã đứng vững".

Tái hiện hình bóng của Edwin van der Sar

Theo số liệu thống kê từ Opta Analyst, Senne Lammens đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về chỉ số bàn thua kỳ vọng ngăn chặn được (xGP) với trung bình 0,2 bàn mỗi trận. Riêng ở trận gặp Everton, chỉ số này đạt tới 0,86, nổi bật là pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của Michael Keane ở phút 83.

Lammens gợi nhớ hình bóng Van der Sar.

Màn trình diễn của thủ thành 23 tuổi khiến HLV Michael Carrick không ngần ngại so sánh anh với huyền thoại Edwin van der Sar. Dù còn quá sớm để khẳng định Lammens sẽ đạt đến đẳng cấp của người tiền bối, nhưng sự điềm tĩnh và khả năng làm chủ vòng cấm của anh đang cho thấy những tín hiệu cực kỳ lạc quan.

Giá trị vượt xa con số chuyển nhượng.

Trong khi những bản hợp đồng bom tấn ở hàng công trị giá gần 200 triệu bảng vẫn đang tìm sự ổn định, thì mức đầu tư 18,2 triệu bảng cho Lammens lại đang mang về hiệu quả tức thì. Manchester United có thể đã tìm thấy nền móng cho một kỷ nguyên mới, bắt đầu từ sự vững chãi ở vị trí số 1 trong khung gỗ.