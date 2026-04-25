Manchester United hưởng lợi lớn từ tham vọng chiêu mộ Mason Greenwood của Paris FC Đội chủ sân Old Trafford có thể thu về hàng chục triệu bảng nhờ điều khoản bán lại lên tới 65% trong hợp đồng của Mason Greenwood khi Paris FC quyết tâm kích nổ bom tấn.

Manchester United đang đứng trước cơ hội nhận được một khoản ngân sách chuyển nhượng khổng lồ mà không cần thực hiện bất kỳ hoạt động mua bán trực tiếp nào. Sự trỗi dậy của Paris FC, đội bóng được hậu thuẫn bởi gia đình tỷ phú Arnault và tập đoàn Red Bull, đang mở ra một kịch bản đầy hứa hẹn cho đội chủ sân Old Trafford thông qua cái tên Mason Greenwood.

Chiến lược kinh doanh thông minh từ Old Trafford

Khi Manchester United quyết định bán Mason Greenwood cho Marseille vào mùa hè 2024, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã cài đặt một điều khoản bán lại (sell-on clause) cực kỳ hiếm thấy trong các thương vụ đỉnh cao. Theo các báo cáo từ But Football Club, đội chủ sân Old Trafford sẽ nhận được 60% giá trị của bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào liên quan đến tiền đạo người Anh trong tương lai.

MU sẽ hưởng lợi khi Marseille bán Greenwood.

Đáng chú ý, con số này có thể tăng lên mức 65% nếu Marseille giành được vé tham dự Champions League. Đây được xem là một nước đi chiến lược của MU, giúp họ vừa giải quyết được vấn đề nhân sự, vừa đảm bảo nguồn lợi tài chính dài hạn từ một tài năng xuất thân từ học viện câu lạc bộ.

Tham vọng soán ngôi của Paris FC

Paris FC đang nỗ lực thực hiện một cuộc lột xác toàn diện để thách thức sự thống trị của Paris Saint-Germain tại Ligue 1. Với nguồn lực tài chính dồi dào từ gia đình Arnault và sự hỗ trợ chuyên môn của tập đoàn Red Bull, đội bóng này coi Greenwood là hạt nhân trong dự án vươn tầm châu lục.

Để thuyết phục chân sút 24 tuổi, Paris FC được cho là đang chuẩn bị một gói tài chính "siêu hạng". Gói thầu này không chỉ bao gồm mức phí chuyển nhượng kỷ lục mà còn kèm theo mức lương tương đương với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Mục tiêu của họ là biến Greenwood thành gương mặt đại diện cho một kỷ nguyên mới tại thủ đô nước Pháp.

Thách thức từ phía Marseille

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng khi Marseille đang coi Greenwood là "báu vật" không thể thay thế. Phong độ thăng hoa tại sân Stade Velodrome đã biến anh trở thành thần tượng mới của người hâm mộ thành phố cảng. Marseille hiện đang giữ thái độ cứng rắn và coi các đề nghị ban đầu của Paris FC là chưa đủ sức nặng.

Greenwood mang về cho Man United thêm khoản tiền hoa hồng trong mùa hè 2026?

Bất chấp sự phản kháng từ Marseille, sức mạnh tài chính của gia đình Arnault vẫn là một ẩn số có thể đảo ngược tình thế. Đối với Manchester United, đây là tình huống "đôi bên cùng có lợi". Nếu Greenwood ở lại Marseille và tiếp tục tỏa sáng, giá trị của anh sẽ tăng phi mã. Ngược lại, nếu một vụ chuyển nhượng bom tấn xảy ra ngay trong mùa hè, đội ngũ tuyển trạch của Old Trafford sẽ lập tức có thêm nguồn kinh phí đáng kể để tái đầu tư vào đội hình.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Anh tại Pháp không chỉ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại Ligue 1 mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch mua sắm của Quỷ đỏ tại Premier League. Người hâm mộ Manchester United chắc chắn sẽ theo dõi sát sao từng diễn biến từ Paris trong thời gian tới.