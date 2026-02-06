Manchester United hưởng lợi nhờ vồ hụt Liam Delap: Benjamin Sesko chứng minh giá trị Việc thất bại trong thương vụ chiêu mộ Liam Delap hóa ra lại là bước ngoặt tích cực cho Manchester United. Dù chi đậm 66 triệu bảng cho Benjamin Sesko, Quỷ đỏ đang gặt hái thành quả khi tiền đạo này thích nghi tốt hơn hẳn.

Manchester United đang chứng minh rằng việc không thể chiêu mộ Liam Delap là một bước ngoặt may mắn trong chiến lược tái thiết hàng công của tập đoàn INEOS. So với mức phí 30 triệu bảng của Delap, khoản đầu tư 66 triệu bảng vào Benjamin Sesko đang mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt chuyên môn lẫn tiềm năng tương lai.

Từ cuộc đại tu bắt buộc tại Old Trafford

Mùa giải 2024/2025 khép lại như một chương tối trong lịch sử Manchester United khi đội bóng cán đích ở vị trí thứ 15. Hiệu suất ghi bàn nghèo nàn với chỉ 44 pha lập công sau 38 trận tại Ngoại hạng Anh đã buộc tập đoàn INEOS phải thực hiện cuộc cải tổ triệt để. Mục tiêu hàng đầu khi đó là tìm kiếm những tài năng trẻ phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Ruben Amorim.

Ban đầu, sự chú ý dồn vào Liam Delap, chân sút lúc đó đang tỏa sáng tại Ipswich Town với 12 bàn thắng. Manchester United khao khát sở hữu tiền đạo có lối chơi càn lướt này với mức phí giải phóng hợp đồng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, sức hút từ London đã khiến chân sút người Anh từ chối Old Trafford để gia nhập Chelsea, để lại sự hụt hẫng cho người hâm mộ Quỷ đỏ.

Liam Delap gây thất vọng trong màu áo Chelsea.

Canh bạc Benjamin Sesko và sự thích nghi vượt trội

Sau khi bỏ lỡ cả Delap lẫn Viktor Gyokeres, Manchester United đã quyết định kích hoạt phương án dự phòng mang tên Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Đây được coi là một canh bạc lớn khi mức giá 66 triệu bảng cao gấp đôi so với Liam Delap, trong khi Sesko chưa từng có kinh nghiệm thi đấu tại môi trường khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, số liệu thống kê sau 24 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới đã phản ánh sự tương phản rõ rệt. Tại Stamford Bridge, Liam Delap đang trải qua giai đoạn ảm đạm với chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng, trở thành một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất của Chelsea. Ngược lại, Benjamin Sesko dù chưa đạt phong độ bùng nổ nhất nhưng đã sở hữu 5 pha lập công cho Manchester United.

Benjamin Sesko đang thể hiện tốt hơn Liam Delap.

Bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai tiền đạo chính là khả năng tỏa sáng đúng lúc. Khoảnh khắc Sesko ghi bàn thắng quyết định vào lưới Fulham ở phút bù giờ không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một trung phong hàng đầu. Đây chính là yếu tố mà hàng công Quỷ đỏ đã thiếu hụt trầm trọng trong nhiều mùa giải qua.

Dù tiêu tốn thêm 36 triệu bảng so với mục tiêu ban đầu, nhưng sự chênh lệch về hiệu quả và tiềm năng phát triển đang chứng minh Benjamin Sesko là một khoản đầu tư xứng đáng. Trong bóng đá, đôi khi việc thất bại ở một mục tiêu chuyển nhượng lại là cơ duyên dẫn dắt đội bóng đến với một ngôi sao thực thụ, mở ra hy vọng mới cho hành trình trở lại vị thế vốn có của Manchester United.