Manchester United hụt hơi trước Newcastle: Cái giá của giáo án nhẹ dưới thời Michael Carrick Trận thua Newcastle phơi bày sự sụt giảm thể lực đáng báo động của MU. Việc Michael Carrick ưu tiên sự thoải mái thay vì cường độ đang đẩy Quỷ đỏ vào thế khó.

Thất bại bạc nhược trước Newcastle United không chỉ là một trận thua thông thường mà còn là minh chứng cho sự sa sút thể lực nghiêm trọng của Manchester United. Dù đối thủ phải thi đấu thiếu người trong một khoảng thời gian, đoàn quân của Michael Carrick vẫn tỏ ra chậm chạp và thiếu sức sống trong các pha tranh chấp quan trọng.

Sự đánh đổi giữa kỹ thuật và thể lực

Kể từ khi tiếp quản đội bóng từ Ruben Amorim, Michael Carrick đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong giáo án tập luyện tại Carrington. Thay vì duy trì các bài tập cường độ cao và khối lượng chạy lớn như người tiền nhiệm, vị chiến lược gia người Anh lựa chọn rút ngắn thời gian tập luyện để tập trung vào kỹ thuật cá nhân và các bài phối hợp trong không gian hẹp.

Michael Carrick đang đối mặt với những nghi ngại về việc quá nuông chiều các cầu thủ Manchester United.

Phương pháp này ban đầu mang lại hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý, giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi có bóng. Tuy nhiên, sự thoải mái ngắn hạn này đã phải trả giá bằng sức bền dài hạn trên sân cỏ. Manchester United hiện không còn duy trì được áp lực đồng bộ và khả năng pressing gắt gao suốt 90 phút như dưới thời Amorim.

Tối hậu thư cho tương lai của Carrick

Sự sa sút thể chất trở nên rõ rệt nhất sau quãng nghỉ tháng Hai. Trận thua Newcastle là minh chứng trần trụi nhất khi đội chủ nhà, dù gặp bất lợi về quân số, vẫn trông sung sức và quyết liệt hơn hẳn một tập thể Manchester United đang dần hụt hơi. Những kết quả khả quan trước đó dường như chỉ là bức màn che đậy cho một vấn đề hệ thống đang ăn mòn đội bóng.

Michael Carrick nên thay đổi phương pháp huấn luyện tại Manchester United để đảm bảo mục tiêu dài hạn.

Hiện tại, nhà cầm quân 44 tuổi chỉ còn khoảng 11 ngày để sửa chữa sai lầm này trước khi bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Ông buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn: Tiếp tục duy trì bầu không khí vui vẻ nhưng thiếu hiệu quả, hay siết chặt kỷ luật và tăng cường khối lượng vận động để tìm lại sức mạnh cần thiết.

Tập đoàn INEOS chắc chắn sẽ không kiên nhẫn mãi nếu tham vọng dự Champions League bị đe dọa. Nếu muốn giữ vững chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức, Michael Carrick phải chấp nhận hy sinh sự hài lòng của cầu thủ để đổi lấy hiệu quả thực tế trên sân cỏ. Sự thoải mái không thể song hành cùng chiến thắng đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh.