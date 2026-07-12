Manchester United hủy vụ Ederson: Lộ diện 3 quân bài thay thế nơi tuyến giữa Thương vụ Ederson đổ vỡ buộc Manchester United phải kích hoạt kế hoạch dự phòng. Joao Gomes, Sander Berge và Manu Kone đang là những mục tiêu hàng đầu được nhắm tới.

Kế hoạch tăng cường nhân sự cho tuyến giữa của Manchester United vừa trải qua một bước ngoặt lớn. Sau thời gian dài theo đuổi, thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta đã chính thức đi vào ngõ cụt. Thay vì sa lầy vào những cuộc đàm phán không hồi kết, đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng xoay trục sang các mục tiêu khả thi hơn nhằm hoàn thiện bộ khung đội hình.

MU bất ngờ từ bỏ thương vụ Ederson. (Ảnh: Getty Images)

Dù chưa đưa ra thông báo chính thức, các nguồn tin uy tín xác nhận Quỷ đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản không có Ederson. Trong bối cảnh Andrey Santos từ Chelsea đang tiến gần đến việc gia nhập, ban lãnh đạo đội bóng vẫn cần thêm một cái tên đẳng cấp để đảm bảo chiều sâu đội hình.

Joao Gomes: Kinh nghiệm Ngoại hạng Anh và cơ hội từ Wolves

Cái tên đầu tiên nằm trong danh sách rút gọn là Joao Gomes. Tiền vệ người Brazil vừa trải qua một biến cố lớn khi thương vụ chuyển nhượng sang Atletico Madrid đổ vỡ vào phút chót. So với Ederson, Gomes sở hữu lợi thế vượt trội là kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại xứ sở sương mù với hơn 100 trận đấu trong màu áo Wolves.

Việc "Bầy sói" phải xuống hạng đã mở ra cơ hội vàng cho Manchester United. Với mức phí chuyển nhượng được dự báo tương đương với khoản ngân sách dành cho Ederson, Gomes trở thành mục tiêu cực kỳ dễ tiếp cận. Tờ Globo tiết lộ đội chủ sân Old Trafford đã có những liên hệ đầu tiên với tiền vệ 25 tuổi này.

Sander Berge: Sự bền bỉ và giá trị kinh tế

Mục tiêu thứ hai là Sander Berge, người đang có phong độ chói sáng tại World Cup. Tiền vệ người Na Uy từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch Manchester United nhờ khả năng điều tiết lối chơi và thể hình lý tưởng.

Màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Brazil gần đây là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Berge. Đáng chú ý, mức giá của tiền vệ này được đánh giá là "mềm" hơn so với các mục tiêu khác, biến đây thành một thương vụ đầu tư thông minh trong bối cảnh các quy định về tài chính đang thắt chặt.

Manu Kone: Bản nâng cấp từ Serie A

Ứng viên cuối cùng và cũng là người nhận được nhiều kỳ vọng nhất là Manu Kone. Tiền vệ thuộc biên chế Roma đã có một kỳ World Cup bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp, thay thế hoàn hảo vai trò của Aurelien Tchouameni.

Sự đa năng và nguồn năng lượng dồi dào là điểm mạnh giúp Kone lọt vào mắt xanh của các chuyên gia phân tích tại Old Trafford. Kone không chỉ đơn thuần là một phương án chữa cháy, mà được đánh giá là một bản nâng cấp chất lượng có thể cạnh tranh trực tiếp cho một suất đá chính trong đội hình của Quỷ đỏ.

Việc nhanh chóng chuyển hướng sang Joao Gomes, Sander Berge và Manu Kone cho thấy sự quyết đoán của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng. Thay vì chờ đợi một mục tiêu duy nhất, đội bóng đang chủ động tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp nhất để gia cố sức mạnh khu trung tuyến trước khi mùa giải mới khởi tranh.