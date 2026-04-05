Manchester United kẹt trong bẫy tài chính khi Marcus Rashford mất giá 15 triệu euro Từng kỳ vọng thu về 30 triệu euro từ việc bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona, Manchester United đang đối mặt thực tế phũ phàng khi giá trị của tiền đạo này sụt giảm nghiêm trọng.

Thương vụ cho mượn Marcus Rashford sang Barcelona, vốn được kỳ vọng là giải pháp thoát ly hoàn hảo cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ, đang trở thành gánh nặng tài chính đối với Manchester United. Dù tiền đạo 28 tuổi có những màn trình diễn không tồi tại Tây Ban Nha, những con số thống kê đằng sau lại chỉ ra một thực trạng đáng lo ngại cho đội chủ sân Old Trafford.

Cú trượt dài về giá trị chuyển nhượng

Khi Rashford rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái, giá trị thị trường của anh được định mức khoảng 53,6 triệu euro. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ khi đó đã tính toán một nước đi chiến lược: đẩy tiền đạo này sang Barcelona kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Đây được xem là con số hợp lý để giải quyết dứt điểm tương lai của cầu thủ vốn không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ruben Amorim.

Dù gây ấn tượng ở Barcelona, giá trị thực tế của Rashford lại sụt giảm.

Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất cho thấy giá trị của Rashford đã sụt giảm xuống còn 38,5 triệu euro, tương đương mức khấu hao lên tới 15,1 triệu euro. Đáng chú ý, sự sụt giảm này không đến từ gánh nặng tuổi tác hay thời hạn hợp đồng, mà xuất phát trực tiếp từ vai trò của anh trong đội hình của đội bóng xứ Catalonia.

Nghịch lý tại Camp Nou: Tỏa sáng nhưng vẫn dự bị

Phân tích sâu hơn vào số liệu thi đấu, Rashford đang rơi vào một nghịch lý. Dù thường xuyên để lại dấu ấn mỗi khi ra sân, anh lại không phải là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Barcelona. Tiền đạo người Anh chỉ có 23 lần đá chính trên mọi đấu trường và xếp thứ 14 về tổng số phút thi đấu tại giải quốc nội.

Rashford không có suất đá chính ở Barcelona.

Việc thiếu thời lượng thi đấu ổn định khiến vị thế đàm phán của Manchester United suy yếu đáng kể. Trong khi đó, phía Barcelona bắt đầu coi Rashford là một "lựa chọn xa xỉ". Với ưu tiên ngân sách dành cho một trung vệ và một tiền đạo mục tiêu mới, đội chủ sân Camp Nou đang có xu hướng muốn đàm phán lại các điều khoản tài chính hoặc tiếp tục gia hạn mượn thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt như thỏa thuận ban đầu.

Thế khó của Quỷ đỏ

Bên cạnh rào cản về mức phí chuyển nhượng, mức lương khổng lồ của Rashford cũng là một trở ngại lớn cho bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận. Dù có thông tin Aston Villa và Tottenham Hotspur đang theo dõi sát sao tình hình, nhưng chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Tại Old Trafford, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã công khai khẳng định cánh cửa luôn rộng mở để đón Rashford trở lại. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây có thể chỉ là động thái xoa dịu truyền thông. Thực tế, với sự sụt giảm giá trị tài sản mạnh hơn dự kiến, Manchester United đang đánh mất quyền tự quyết trong việc thanh lý cầu thủ từng là biểu tượng của học viện, để lại một bài toán kinh tế nan giải cho giai đoạn chuyển giao sắp tới.