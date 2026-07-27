Manchester United kích hoạt chiến dịch chèo kéo tài năng trẻ từ Liverpool và Man City Ban lãnh đạo Manchester United đang tiến hành đàm phán chiêu mộ các ngọc thô từ học viện của hai đại kình địch nhằm tái thiết chiều sâu lực lượng dài hạn.

Trong nỗ lực tái thiết toàn diện cấu trúc thể thao, Manchester United đang chuyển hướng chiến lược chuyển nhượng sang việc săn lùng các tài năng trẻ hàng đầu. Thay vì chỉ tập trung vào những hợp đồng đắt giá cho đội một, Quỷ đỏ đang thực hiện bước đi táo bạo khi nhắm thẳng vào hệ thống đào tạo của hai đối thủ truyền kiếp là Liverpool và Manchester City.

Man Utd cần những tài năng trẻ để kế thừa lứa cầu thủ hiện tại. Ảnh: Getty Images

Kế hoạch săn ngọc thô quy mô lớn

Theo báo cáo từ Football Insider, Manchester United đang tích cực tiến hành đàm phán cùng lúc với hai sao mai thuộc biên chế học viện Liverpool và Manchester City. Mặc dù danh tính của các cầu thủ trẻ vẫn được giữ kín nhằm đảm bảo tiến độ công việc, động thái này phản ánh định hướng rất rõ ràng của thượng tầng Old Trafford.

Chiến dịch săn lùng này diễn ra ngay sau khi nửa đỏ thành Manchester hoàn tất thương vụ chiêu mộ Tynan Thompson từ Tottenham Hotspur. Việc liên tiếp đưa về các sản phẩm đào tạo chất lượng cao cho thấy quyết tâm xây dựng một nền tảng nhân sự bền vững cho tương lai.

Khoảng trống kế thừa tại Old Trafford

Định hướng mới của ban lãnh đạo xuất phát từ thực trạng chiều sâu đội hình hiện tại. Lúc này, Kobbie Mainoo cùng Marcus Rashford là những sản phẩm "cây nhà lá vườn" hiếm hoi duy trì được suất đá chính và tạo ra tầm ảnh hưởng thực sự ở đội một.

Manchester United khát khao tái hiện lại kỷ nguyên vàng son của trung tâm đào tạo Carrington. Việc bổ sung các nhân tố tiềm năng từ các đối thủ cạnh tranh được xem là phương án nhanh nhất để tạo ra lứa cầu thủ kế cận xuất chúng.

Thách thức từ các đại kình địch

Tuy nhiên, tham vọng của Manchester United chắc chắn sẽ đối mặt với rào cản lớn. Cả Liverpool lẫn Manchester City đều sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đầu tư bài bản bậc nhất hiện nay và không dễ dàng để các mầm non triển vọng gia nhập một đối thủ trực tiếp.

Dù vậy, nếu có thể hoàn tất các thương vụ này với mức phí đào tạo hợp lý, Quỷ đỏ sẽ sở hữu những phương án đầu tư mang lại giá trị cao. Đội ngũ huấn luyện cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa để các tân binh phát triển thành trụ cột tương lai, với những diễn biến mới dự kiến xuất hiện trong vài tuần tới.