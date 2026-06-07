Manchester United kiên trì theo đuổi Alex Scott: Cuộc đấu trí trên thị trường chuyển nhượng Dù Bournemouth khẳng định Alex Scott không phải để bán, Manchester United vẫn kiên trì theo đuổi tài năng trẻ này bên cạnh việc cân nhắc Andrey Santos và hoàn tất vụ Ederson.

Manchester United đang trải qua một kỳ chuyển nhượng bận rộn với mục tiêu trọng tâm là nâng cấp hàng tiền vệ. Theo thông tin từ BBC, Alex Scott của Bournemouth vẫn là ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của đội chủ sân Old Trafford, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt và thái độ cứng rắn từ đối tác.

Alex Scott nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Ảnh: Getty Images

Nỗ lực phá vỡ thế bế tắc với Bournemouth

Hiện tại, Bournemouth đang nắm giữ lợi thế trên bàn đàm phán khi khẳng định Alex Scott không phải để bán. Đội bóng này thậm chí chưa đưa ra bất kỳ mức giá yêu cầu nào, tạo ra rào cản lớn cho tham vọng của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, sự kiên trì của Manchester United cho thấy họ đánh giá rất cao tiềm năng của tiền vệ người Anh trong việc xây dựng lối chơi dài hạn.

Đáng chú ý, Manchester United không phải là đội bóng duy nhất khao khát chữ ký của Scott. Arsenal cũng đã gia nhập cuộc đua, biến thương vụ này thành một cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đại diện lớn tại Premier League.

Danh sách dự phòng và bài toán tài chính

Song song với việc theo đuổi Alex Scott, ban lãnh đạo Manchester United cũng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân sự. Andrey Santos của Chelsea là cái tên mới nhất lọt vào danh sách đề cử. Mặc dù tài năng của tiền vệ người Brazil đã được khẳng định, nhưng mức phí 50 triệu bảng mà phía Chelsea đưa ra hiện đang khiến Manchester United phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Việc tìm kiếm một tiền vệ chất lượng đang là ưu tiên cấp thiết để tăng cường chiều sâu đội hình cho huấn luyện viên trưởng. Ngoài Scott và Santos, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc một danh sách dài các ứng viên tiềm năng khác bao gồm:

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Cập nhật thương vụ Ederson

Liên quan đến nhân sự hàng tiền vệ, nhà báo Fabrizio Romano đã làm rõ tình hình của Ederson từ Atalanta. Thương vụ này vẫn đang đi đúng hướng và sự chậm trễ trong việc công bố chỉ đơn thuần là vấn đề thủ tục y tế. Cụ thể, tuyển thủ Brazil cần hoàn tất phần thứ hai của buổi kiểm tra y tế với đội ngũ nhân viên của Manchester United tại Anh trước khi chính thức ra mắt người hâm mộ.