Manchester United lật ngược thế cờ với Man City trong thương vụ Elliot Anderson Thay vì rơi vào bẫy giá như quá khứ, Manchester United đã chủ động rút lui khỏi thương vụ Elliot Anderson sau khi đẩy Man City vào thế phải chi trả mức phí lên tới 125 triệu bảng.

Manchester United vừa thực hiện một bước đi đầy toan tính khi rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson. Đáng chú ý, cách Quỷ đỏ rời bỏ bàn đàm phán không chỉ đơn thuần là tiết kiệm ngân sách, mà còn là một đòn tâm lý chiến khiến đại kình địch Manchester City phải trả giá đắt cho mục tiêu của Nottingham Forest.

MU rút lui vụ Anderson.

Chiến thuật "tung hỏa mù" trên bàn đàm phán

Trong bối cảnh chủ sở hữu Evangelos Marinakis của Nottingham Forest kiên quyết yêu cầu mức giá 125 triệu bảng cho Elliot Anderson, ban lãnh đạo Manchester United đã thể hiện sự tỉnh táo hiếm thấy. Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy nâng giá, đội chủ sân Old Trafford chủ động duy trì sự hiện diện trong các cuộc thảo luận để truyền thông tin rằng họ sẵn sàng bám đuổi đến cùng.

Động thái này khiến Manchester City tin rằng họ đang phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Khi đối thủ đã lún sâu vào bàn đàm phán đầy căng não và không thể rút lui, United lặng lẽ rời đi, để mặc City phải đối diện với mức phí bị thổi phồng quá mức so với giá trị thực tế của cầu thủ.

Sự thay đổi tư duy từ những bài học đắt giá

Nước đi này đánh dấu sự đảo chiều lịch sử tại Manchester. Trong quá khứ, chính Man City mới là bên thường xuyên dùng chiến thuật "thăm dò giả" để đẩy United vào trạng thái hoảng loạn. Điển hình nhất là các thương vụ Alexis Sanchez và Harry Maguire, nơi United đã phải chi trả những khoản tiền khổng lồ và mức lương điên rồ do lo sợ mất người vào tay hàng xóm.

MU phải mua vội Maguire và Sanchez trước sự thăm dò của Man City.

Đáng lưu ý, trong vụ Maguire, United thậm chí đã chấp nhận thanh toán toàn bộ 80 triệu bảng bằng tiền mặt một lần – một cấu trúc tài chính hiếm gặp khiến ngân quỹ câu lạc bộ bị thâm hụt nghiêm trọng. Trường hợp của Fred cũng là một ví dụ khác về việc United phải gánh mức giá đắt đỏ sau khi City "giả vờ" nhảy vào tranh chấp.

Kỷ nguyên chuyển nhượng dựa trên dữ liệu

Dưới triều đại mới, Manchester United đang từ bỏ lối mua sắm cảm tính để tập trung vào các phương án thay thế thông minh và tiết kiệm hơn. Thay vì đổ tiền vào những ngôi sao bị thổi giá, câu lạc bộ đang hướng tới các tài năng như Mateus Fernandes hay Alex Scott thông qua các phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Bên cạnh đó, việc ưu tiên phát triển những tài năng tự đào tạo như Kobbie Mainoo cho thấy một chiến lược phát triển bền vững hơn. Sự thay đổi này không chỉ giúp Quỷ đỏ tối ưu hóa ngân sách mà còn khẳng định một vị thế mới, tỉnh táo và thực tế hơn trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.