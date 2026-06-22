Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ Crysencio Summerville với giá 50 triệu bảng Quỷ đỏ đang theo sát tiền đạo cánh của West Ham sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, trong bối cảnh HLV Erik ten Hag cần tăng cường sức mạnh tấn công.

Manchester United đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trong nỗ lực nâng cấp hành lang cánh bằng việc đưa Crysencio Summerville vào tầm ngắm. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đã liên hệ với West Ham để tìm hiểu về mức giá chuyển nhượng cho ngôi sao đang lên của bóng đá Hà Lan.

Sức hút từ màn trình diễn tại World Cup 2026

Giá trị chuyển nhượng của Crysencio Summerville đã tăng phi mã sau những màn trình diễn ấn tượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiền đạo 24 tuổi này liên tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Hà Lan với hiệu suất đáng nể: 2 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên. Đáng chú ý nhất là pha lập công đẳng cấp trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển, khẳng định vị thế "thần tài" mới của đội bóng xứ sở hoa tulip.

Summerville tỏa sáng ở hai trận đấu đã qua của tuyển Hà Lan.

Dù West Ham không thể trụ lại Premier League mùa giải vừa qua, phong độ cá nhân của Summerville vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Theo nhà báo Nathan Ridley, đội bóng thành London yêu cầu con số lên tới 50 triệu bảng mới chấp nhận để ngôi sao của mình rời đi. Đây là mức giá phản ánh đúng tiềm năng và phong độ bùng nổ của cầu thủ này ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Mảnh ghép chiến thuật cho Erik ten Hag

Cựu danh thủ Nicky Butt đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Quỷ đỏ. Ông nhận định Summerville là mẫu cầu thủ tấn công giàu tính đột biến, sở hữu lối chơi bùng nổ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Việc chiêu mộ tiền đạo này được xem là giải pháp chiến lược giúp HLV Erik ten Hag gia tăng chiều sâu đội hình và có thêm phương án nhân sự chất lượng cho hành trình dài hơi sắp tới.

Bên cạnh mục tiêu Summerville, Manchester United còn dành sự quan tâm đến một cái tên khác của West Ham là tiền vệ Mateus Fernandes. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Arsenal và Tottenham trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này.

Thương vụ Crysencio Summerville dự kiến sẽ còn nóng hơn khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, mức giá 50 triệu bảng có thể chỉ là con số khởi đầu cho một cuộc đấu giá kịch tính giữa các ông lớn tại giải Ngoại hạng Anh. Manchester United sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng bài toán tài chính nếu muốn dứt điểm mục tiêu này sớm.