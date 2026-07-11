Manchester United liên hệ chiêu mộ Joao Gomes sau khi thương vụ Ederson đổ vỡ Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng chuyển hướng sang tiền vệ Joao Gomes của Wolverhampton sau khi thương vụ Ederson thất bại vì lý do y tế. Cầu thủ có biệt danh 'The Pitbull' được kỳ vọng mang lại chất thép cho tuyến giữa.

Kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Manchester United vừa trải qua một bước ngoặt lớn. Sau khi thương vụ chiêu mộ Ederson từ Atalanta đổ bể vào phút chót, đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ đã ngay lập tức kích hoạt phương án dự phòng mang tên Joao Gomes – ngôi sao đang thuộc biên chế Wolverhampton Wanderers.

Bước ngoặt từ thất bại y tế của Ederson

Trước đó, Manchester United được cho là đã đạt được những thỏa thuận quan trọng để đưa Ederson về Old Trafford. Tuy nhiên, theo thông tin từ ký giả Fabrizio Romano, đội bóng thành Manchester đã quyết định rút lui khỏi thương vụ này. Nguyên nhân xuất phát từ việc Quỷ đỏ không hài lòng với kết quả kiểm tra y tế của tiền vệ người Brazil, dẫn đến việc đình chỉ mọi hoạt động đàm phán với Atalanta.

Gomes được liên kết với MU. Ảnh: Getty Images.

Sự đổ vỡ này buộc Manchester United phải nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp thay thế chất lượng để củng cố khu trung tuyến trước khi mùa giải mới bắt đầu. Joao Gomes, người vốn đã nằm trong danh sách theo dõi của câu lạc bộ từ kỳ chuyển nhượng tháng 1, đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Cơ hội từ sự đổ vỡ giữa Atletico Madrid và Joao Gomes

Theo nguồn tin từ Globo Esporte, cả Manchester United và Liverpool đều đã gửi lời đề nghị liên hệ để tìm hiểu các điều khoản chiêu mộ Gomes. Tiền vệ 25 tuổi này thực tế đã ở rất gần việc gia nhập Atletico Madrid với mức giá khoảng 45 triệu euro, nhưng một kịch bản không ngờ tới đã xảy ra.

Thương vụ của Gomes tới Tây Ban Nha sụp đổ do những diễn biến phức tạp liên quan đến Bernardo Silva. Sau khi rời Man City, Silva bất ngờ chọn gia nhập Real Madrid thay vì Atletico như dự kiến ban đầu. Điều này khiến ban lãnh đạo Atletico Madrid tức giận với siêu cò Jorge Mendes – người đại diện cho cả Silva và Gomes. Để phản ứng, đội bóng Tây Ban Nha đã quyết định hủy bỏ hợp đồng với Joao Gomes vào phút chót, mở ra cơ hội vàng cho các đội bóng Anh.

"The Pitbull": Mảnh ghép thép cho tuyến giữa Quỷ đỏ

Dù Wolverhampton phải xuống chơi ở giải hạng dưới mùa trước, cá nhân Joao Gomes vẫn duy trì phong độ ấn tượng và khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy nhất tại xứ sở sương mù. Anh nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao, khả năng kiểm soát bóng ổn định dưới áp lực và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Tại Brazil, Gomes được người hâm mộ đặt biệt danh là "The Pitbull". Tên gọi này phản ánh chính xác phong cách thi đấu quyết liệt, khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và kỹ năng thu hồi bóng xuất sắc của anh. Đây chính là những tố chất mà Manchester United đang thiếu hụt trong bối cảnh tuyến giữa của họ thường xuyên để lộ khoảng trống ở mùa giải vừa qua.

Việc theo đuổi Gomes cho thấy sự nhất quán trong kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Dù việc Ruben Amorim rời đi từng làm gián đoạn quá trình đàm phán hồi đầu năm, nhưng sự trở lại lần này cho thấy Manchester United đánh giá rất cao tiềm năng của tiền vệ 25 tuổi trong việc tái thiết hệ thống phòng ngự từ xa.