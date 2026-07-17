Manchester United nắm quyền tự quyết tương lai Marcus Rashford khi điều khoản giải phóng hết hạn Manchester United chính thức giành lại thế chủ động trong việc giữ chân Marcus Rashford sau khi điều khoản giải phóng 40 triệu bảng hết hiệu lực. Tiền đạo 28 tuổi sẽ trở lại Old Trafford sau mùa giải thăng hoa tại Barcelona.

Manchester United vừa nhận được một tín hiệu quan trọng về mặt nhân sự và tài chính khi Marcus Rashford chính thức không còn điều khoản giải phóng hợp đồng. Theo thông tin từ The Athletic, kịch bản này đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" giờ đây nắm toàn quyền chủ động trên bàn đàm phán, thay vì lo ngại bị các đối thủ trực tiếp kích hoạt mức phí phá vỡ hợp đồng cố định.

Marcus Rashford không còn điều khoản giải phóng hợp đồng. Ảnh: Getty Images

Thế chủ động trở lại tay Manchester United

Trước đó, hợp đồng của Marcus Rashford tồn tại một điều khoản giải phóng trị giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, mốc thời gian hiệu lực của con số này đã chính thức trôi qua. Sự thay đổi này đặt Manchester United vào vị trí cực kỳ thuận lợi: bất kỳ câu lạc bộ nào muốn sở hữu chữ ký của chân sút người Anh từ thời điểm này sẽ phải thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp và chấp nhận mức định giá từ phía đội chủ sân Old Trafford.

Việc loại bỏ được con số 40 triệu bảng – mức giá được cho là khá "hời" so với giá trị thị trường hiện tại của một tiền đạo đẳng cấp – giúp đội bóng thành Manchester tránh được nguy cơ mất người một cách thụ động.

Mùa giải bùng nổ tại Camp Nou và quyết định của Barcelona

Rashford vừa trải qua một mùa giải cho mượn đầy ấn tượng trong màu áo Barcelona. Tại La Liga và các đấu trường châu lục, tiền đạo 28 tuổi đã chứng minh được giá trị của mình với những thống kê chuyên môn thuyết phục:

Số lần ra sân: 49 trận

49 trận Bàn thắng: 14 pha lập công

14 pha lập công Kiến tạo: 14 đường dọn cỗ

Dù đóng góp dấu giày vào 28 bàn thắng, một con số ấn tượng cho bất kỳ tiền đạo cánh nào, nhưng gã khổng lồ xứ Catalan đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Thay vào đó, Barcelona đã lựa chọn một hướng đi khác trên thị trường chuyển nhượng bằng việc chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United để lấp đầy khoảng trống hàng công.

Lòng trung thành tại Old Trafford

Bất chấp việc nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ lớn khác, bao gồm cả những bến đỗ sẵn sàng chi trả mức lương vượt xa con số hiện tại, Rashford được cho là đã khước từ tất cả. Sự cam kết của anh với đội bóng cũ là rất rõ ràng. Hiện tại, tiền đạo này vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028, một khoảng thời gian đủ dài để anh tiếp tục là hạt nhân trong kế hoạch tái thiết của đội bóng.

Sau khi kết thúc nghĩa vụ tại World Cup 2026, Rashford dự kiến sẽ sớm trở lại hội quân để bắt đầu quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự trở lại của một Rashford đang ở độ chín sự nghiệp và có phong độ cao sau quãng thời gian tại Tây Ban Nha sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Man Utd.

Trước khi chính thức trở lại Manchester, Rashford vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng cùng đội tuyển Anh. Anh đang cùng các đồng đội tại "Tam Sư" chuẩn bị cho trận tranh hạng ba World Cup 2026 gặp tuyển Pháp, diễn ra vào rạng sáng ngày 19/7. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh để lại dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trước khi bước vào kỳ nghỉ ngắn hạn.