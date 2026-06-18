Manchester United nên chiêu mộ Bradley Barcola cùng Aurelien Tchouameni sau World Cup 2026 Màn trình diễn chói sáng của Bradley Barcola tại World Cup 2026 là lời khẳng định đanh thép gửi tới Manchester United trong nỗ lực tái thiết hàng công Quỷ đỏ.

Sân khấu World Cup 2026 không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị cũ, mà còn là bệ phóng cho những ngôi sao mới bước ra ánh sáng. Trong chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Senegal, các tuyển trạch viên của Manchester United không chỉ thu hoạch được những báo cáo tích cực về mục tiêu lâu năm Aurelien Tchouameni, mà còn phát hiện ra một quân bài tẩy có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công: Bradley Barcola.

Giải mã sức hút từ Aurelien Tchouameni

Tại khu vực trung tuyến, Aurelien Tchouameni từ lâu đã nằm trong danh sách ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh huấn luyện viên Jose Mourinho được cho là không quá mặn mà với việc giữ chân tiền vệ này tại Real Madrid, cơ hội để Manchester United sở hữu một trong những số 6 hàng đầu thế giới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong hiệp hai trận đấu với Senegal, Tchouameni đã trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp cao. Khả năng điều tiết nhịp độ, những tình huống đánh chặn chính xác và nhãn quan chiến thuật nhạy bén của anh chính là thứ mà tuyến giữa Quỷ đỏ đang khao khát. Việc tái thiết khu trung lộ sẽ thiếu đi sự vững chắc nếu United bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ một tiền vệ có khả năng làm chủ không gian tốt như cầu thủ của Real Madrid.

Aurelien Tchouameni là một mục tiêu của Quỷ đỏ.

Bradley Barcola: Cú hích từ băng ghế dự bị

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong trận ra quân của tuyển Pháp lại đến từ một cái tên khác. Bradley Barcola, sau khi được tung vào sân thay cho Desire Doue, đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Cựu cầu thủ Lyon mang đến tốc độ xé gió và một tư duy tấn công trực diện, thứ đã làm khổ hàng phòng ngự Senegal trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất chính là tình huống Barcola thoát xuống thông minh đón đường chuyền dài, trước khi thực hiện cú bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương. Bàn thắng này không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn là câu trả lời đanh thép cho những chỉ trích về khả năng dứt điểm và sự điềm tĩnh của anh trong vòng cấm trước đây. Ngay trên sân khấu lớn nhất thế giới, Barcola đã chứng minh mình sở hữu sự lạnh lùng của một sát thủ hàng đầu.

Barcola gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Sự khác biệt so với các mục tiêu khác

Manchester United hiện đang được liên hệ với Crysencio Summerville, một thương vụ dự kiến tiêu tốn khoảng 50 triệu bảng. Dù Summerville là một tài năng triển vọng, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh, Barcola dường như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain (PSG) sở hữu tâm lý chiến thắng được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt và khao khát chứng tỏ bản thân sau thời gian dài núp dưới cái bóng của các siêu sao tại sân Công viên các Hoàng tử.

Khả năng vượt qua các hậu vệ bằng kỹ thuật lắt léo kết hợp với tốc độ bứt tốc chóng mặt khiến Barcola trở thành một món hời trên thị trường chuyển nhượng. Đặc biệt, thông tin PSG có ý định bán anh để gây quỹ chiêu mộ Yan Diomande đang mở ra một cơ hội vàng cho Quỷ đỏ. Dù Arsenal cũng đang dành sự quan tâm sát sao cho chân sút sinh năm 2002, nhưng Manchester United cần phải quyết liệt hơn nếu muốn sở hữu chữ ký này.

Tầm nhìn chiến lược của INEOS

Việc theo đuổi Barcola không chỉ là bổ sung một cầu thủ chạy cánh, mà còn là minh chứng cho tham vọng nâng cấp sức mạnh tấn công của tập đoàn INEOS. Như giám đốc Omar Berrada đã từng tuyên bố về việc tạo nên những bất ngờ lớn, một lời đề nghị gửi đến PSG cho trường hợp của Barcola sẽ là bước đi đầy táo bạo và có tính toán.

Với tài năng, sự đa năng và tiềm năng phát triển cực lớn, Bradley Barcola hứa hẹn sẽ là một thương vụ đầu tư an toàn và hiệu quả hơn cho tương lai dài hạn của đội bóng. Kết hợp cùng kinh nghiệm của Tchouameni ở tuyến giữa, Manchester United hoàn toàn có thể mơ về một cuộc lột xác toàn diện sau kỳ World Cup 2026 đầy biến động.