Manchester United nên từ bỏ Micky van de Ven nếu trái tim cầu thủ này thuộc về Liverpool Trong nỗ lực củng cố hàng thủ cho Dự án 150, Man Utd cần ưu tiên những bản hợp đồng khao khát cống hiến thay vì theo đuổi Van de Ven, người đang hướng về Anfield.

Manchester United đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố mới để củng cố hàng phòng ngự trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang đến gần. Micky van de Ven của Tottenham đã lọt vào danh sách mục tiêu tiềm năng, nhưng những diễn biến mới nhất về thái độ của cầu thủ này đang đặt ban lãnh đạo đội bóng trước một quyết định quan trọng.

Micky van de Ven: Món hời mang theo rủi ro về lòng trung thành

Về mặt lý thuyết, việc chiêu mộ trung vệ người Hà Lan là một cơ hội mua sắm không thể tốt hơn. Tottenham đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng tại Ngoại hạng Anh, điều này có thể dẫn đến một cuộc thanh lý lực lượng quy mô lớn tại Bắc London. Với tốc độ xé gió và khả năng chơi chân trái điêu luyện, cầu thủ 25 tuổi này được đánh giá là sự nâng cấp đáng kể cho hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ.

Van de Ven trong tầm ngắm Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở kỹ năng chuyên môn mà ở sự cam kết. Theo ký giả Ben Jacobs chia sẻ trên The United Stand, dù Man Utd đã thảo luận nội bộ về Van de Ven, nhưng hậu vệ này sẽ không do dự chọn Liverpool nếu đội bóng vùng Merseyside đưa ra lời đề nghị. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn cho tập đoàn INEOS: Tại sao phải theo đuổi một cầu thủ coi Old Trafford chỉ là phương án dự phòng?

Bài học từ sự thành công của Bryan Mbeumo và Matheus Cunha

Để hiểu tại sao thương vụ Van de Ven có thể là một sai lầm, hãy nhìn vào thành công của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng năm ngoái. Những cái tên như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko đã mang lại tác động cực kỳ tích cực ngay trong mùa giải đầu tiên nhờ tinh thần rực lửa.

Van de Ven không khao khát đến MU như Mbeumo, Cunha.

Giám đốc thể thao Jason Wilcox từng nhấn mạnh rằng điểm chung của Mbeumo và Cunha là khao khát mãnh liệt được gia nhập Man Utd. Họ thậm chí đã từ chối lời mời từ các câu lạc bộ dự Champions League chỉ để trở thành một phần của quá trình phục hưng tại Old Trafford. Sự cam kết đó chính là nền tảng tạo nên thành công, điều mà Van de Ven dường như đang thiếu khi bị cám dỗ bởi kình địch Liverpool.

Dự án 150 và yêu cầu về sự tận hiến

Dự án 150 của Sir Jim Ratcliffe yêu cầu những cầu thủ hoàn toàn tận hiến, những người coi việc khoác áo Man Utd là đỉnh cao sự nghiệp chứ không phải một bước đệm. Trong khi hàng phòng ngự hiện tại cần sự ổn định sau khi Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt liên tục gặp vấn đề thể lực, đội bóng cần những con người sẵn sàng chiến đấu vì biểu tượng trên ngực áo.

Thay vì Van de Ven, những phương án như Marcos Senesi đang được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Một tập thể mạnh phải được xây dựng từ những con người tin tưởng tuyệt đối vào dự án, thay vì những ngôi sao chỉ chờ đợi một lời đề nghị hấp dẫn hơn từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Nhìn chung, Micky van de Ven có thể là một hậu vệ giỏi, nhưng anh thiếu đi tố chất đặc biệt đã giúp các bản hợp đồng trước đó thành công tại Manchester. Nếu trái tim của Van de Ven đã hướng về Anfield, INEOS nên chấm dứt sự quan tâm ngay lập tức để tìm kiếm những gương mặt sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu đưa Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao.