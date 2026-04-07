Manchester United nguy cơ hụt Aurelien Tchouameni vì động thái mới từ Real Madrid Tham vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni của Manchester United lung lay dữ dội sau động thái mới từ Real Madrid, buộc Quỷ đỏ đối mặt bài toán nhân sự nan giải.

Manchester United đang đối mặt với một mùa hè chuyển nhượng đầy biến động khi kế hoạch nâng cấp tuyến giữa liên tục vấp phải những trở ngại lớn. Mới đây nhất, hy vọng sở hữu chữ ký của tiền vệ Aurelien Tchouameni đã bị dội một "gáo nước lạnh" sau những tuyên bố đanh thép từ phía Real Madrid liên quan đến kế hoạch nhân sự của đội bóng này.

Cánh cửa đóng sập từ Bernabeu

Thương vụ Tchouameni vốn được xem là mục tiêu chiến lược để Manchester United thiết lập một trục xương sống đẳng cấp cho mùa giải mới. Tuy nhiên, Real Madrid đã chính thức đưa ra thông báo khẳng định họ không có ý định chiêu mộ Enzo Fernandez của Chelsea, cả ở hiện tại lẫn tương lai.

Man Utd gặp khó ở thương vụ Tchouameni. Ảnh: Getty Images.

Động thái này mang một thông điệp ngầm đầy sức nặng: Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ giữ chân Tchouameni bằng mọi giá. Việc không liên hệ với bất kỳ tiền vệ tên tuổi nào khác cho thấy huấn luyện viên Jose Mourinho dường như đang hài lòng với những nhân sự hiện tại. Với mức phí ban đầu 68 triệu bảng từng đầu tư để đưa anh về từ Monaco, Real Madrid rõ ràng chưa sẵn sàng để ngôi sao người Pháp ra đi khi chưa có phương án thay thế tương xứng.

Chuỗi ngày "vồ hụt" của Manchester United

Thất bại trong việc tiếp cận Tchouameni chỉ là mắt xích mới nhất trong chuỗi nỗ lực không thành công của đội chủ sân Old Trafford trên thị trường chuyển nhượng. Dù đã đạt được thỏa thuận miệng với Ederson của Atalanta, nhưng nhu cầu về một ngôi sao đẳng cấp hơn vẫn chưa được đáp ứng.

Trước đó, Mateus Fernandez – mục tiêu ưu tiên số một của Quỷ đỏ – đã quyết định gia nhập Tottenham Hotspur với mức giá khoảng 85 triệu bảng. Ngay cả những cái tên tiềm năng khác như Elliot Anderson hay Sandro Tonali cũng lần lượt trôi khỏi tầm tay nửa đỏ thành Manchester vì nhiều lý do khác nhau, từ sự cạnh tranh của Manchester City cho đến mức phí chuyển nhượng và đãi ngộ quá cao.

Mục tiêu chuyển nhượng Trạng thái Ghi chú Mateus Fernandez Gia nhập Tottenham Mức giá 85 triệu bảng Elliot Anderson Gia nhập Man City Bị đối thủ vượt mặt Sandro Tonali Gia nhập Tottenham Rút lui do phí và lương cao Aurelien Tchouameni Bế tắc Real Madrid quyết giữ người

Áp lực từ những phương án dự phòng

Trong bối cảnh các ngôi sao thành danh dần xa tầm với, Manchester United buộc phải hướng mắt về những tài năng trẻ. Ayyoub Bouaddi của Lille hiện là cái tên được liên kết mạnh mẽ nhất với đội bóng. Tuy nhiên, viên ngọc 18 tuổi này vẫn được đánh giá là còn khá non kinh nghiệm để có thể trở thành một "bom tấn" đủ sức thay đổi diện mạo đội hình ngay lập tức.

Thách thức lớn nhất lúc này chính là rào cản tài chính. Phía Lille được cho là đang yêu cầu mức giá lên tới 86 triệu bảng cho Bouaddi. Đây là một con số khổng lồ cho một cầu thủ trẻ, đặt Manchester United vào thế khó giữa việc mạo hiểm đầu tư hay tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm những lựa chọn khả dĩ hơn trong bối cảnh thời gian không còn nhiều.