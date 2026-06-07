Manchester United nhắm bộ đôi của Wolves cho chiến dịch Champions League 2026 Sau khi giành vé dự Champions League, Man Utd lên kế hoạch chiêu mộ Sam Johnstone và Mateus Mane từ Wolves để củng cố đội hình cho mùa giải 2026/27 đầy tham vọng.

Sau một mùa giải 2025-2026 thăng hoa với tấm vé tham dự Champions League, Manchester United (MU) đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè bùng nổ nhất trong nhiều năm qua. Dưới sự điều hành của Jason Wilcox và Omar Berrada, Quỷ đỏ đang hướng sự chú ý đến các ngôi sao của Wolves nhằm gia cố chiều sâu đội hình cho những thử thách khắc nghiệt sắp tới.

Chiến lược xây dựng chiều sâu cho đấu trường châu Âu

Việc trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục không chỉ là một cột mốc về thành tích mà còn giúp vị thế của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng được nâng cao đáng kể. Với ngân sách dồi dào và sức hút từ Champions League, đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực hoàn tất các bản hợp đồng sớm trước khi vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

Mục tiêu của đội bóng không chỉ đơn thuần là bổ sung những ngôi sao đá chính mà còn là xây dựng một hệ thống nhân sự dày dạn, đủ sức chinh chiến song song tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Trong bối cảnh đó, Wolves – đội bóng vừa phải nhận vé xuống hạng – trở thành "địa chỉ" lý tưởng để MU tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng với mức giá hợp lý.

Kế hoạch đưa Sam Johnstone trở lại sân Old Trafford

Thủ thành Sam Johnstone lọt tầm ngắm MU.

Một trong những nước đi bất ngờ nhất được tiết lộ là việc Manchester United cân nhắc chiêu mộ thủ thành Sam Johnstone từ Wolves. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm bổ sung kinh nghiệm cho vị trí người gác đền. Johnstone không phải cái tên xa lạ khi anh vốn là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Carrington và từng có nhiều năm thuộc biên chế Quỷ đỏ.

Hiện tại, ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, Johnstone được cho là rất muốn quay trở lại vùng Tây Bắc nước Anh. Phía Wolves cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán do anh không phải là lựa chọn số một tại sân Molineux. Tuy nhiên, để thương vụ này diễn ra, MU cần phải giải quyết bài toán nhân sự hiện tại bằng cách đẩy đi cả Andre Onana và Altay Bayindir để dọn chỗ cho những thay đổi mới trong khung gỗ.

Cuộc săn đón "viên ngọc quý" Mateus Mane

Mateus Mane là viên ngọc quý tiềm năng.

Bên cạnh kinh nghiệm của Johnstone, Manchester United cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Mateus Mane. Sau khi Wolves rớt hạng, tương lai của các tài năng trẻ tại đây trở nên bất định, tạo điều kiện cho các ông lớn tiếp cận.

Mặc dù huấn luyện viên Rob Edwards khẳng định Mane sẽ không rời câu lạc bộ trong mùa hè này, giới chuyên môn tin rằng một lời đề nghị đủ sức nặng từ Old Trafford có thể xoay chuyển tình thế. Sức hút từ việc thi đấu tại Champions League dưới trướng huấn luyện viên Michael Carrick là yếu tố then chốt để MU thuyết phục viên ngọc quý này gia nhập dự án thể thao mới.

Việc nhắm đến các cầu thủ am hiểu môi trường bóng đá Anh như Johnstone hay Mane cho thấy MU đang ưu tiên sự an toàn và khả năng thích nghi nhanh chóng. Nếu hoàn tất các mục tiêu này, đội hình của Quỷ đỏ sẽ trở nên vô cùng đáng gờm tại sân chơi châu lục mùa tới.