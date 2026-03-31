Manchester United nhắm 'bom tấn' Cole Palmer, chốt tương lai Harry Maguire đến năm 2027 Quỷ đỏ thành Manchester đang cho thấy tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi đưa Cole Palmer vào tầm ngắm, đồng thời chính thức giữ chân trụ cột Harry Maguire.

Kỳ chuyển nhượng bóng đá quốc tế đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính từ Manchester United. Theo các báo cáo mới nhất, đội chủ sân Old Trafford không chỉ tập trung vào việc thanh lọc lực lượng mà còn sẵn sàng thực hiện những thương vụ gây sốc để củng cố sức mạnh đội hình cho mùa giải mới.

Manchester United và kế hoạch gây chấn động với Cole Palmer

Manchester United đang tích cực theo sát tình hình của Cole Palmer tại Chelsea. Ngôi sao trẻ người Anh hiện là linh hồn trong lối chơi của "The Blues" với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ấn tượng. Việc nhắm đến Palmer cho thấy tham vọng của ban lãnh đạo MU trong việc tìm kiếm một nhân tố có khả năng gây đột biến cao ở khu vực trung tuyến.

Manchester United đang theo dõi sát sao mọi diễn biến để sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức cho Cole Palmer.

Dù Palmer đang là trụ cột không thể chạm tới tại Stamford Bridge, nhưng MU vẫn đang chờ đợi những biến động về tài chính hoặc chiến lược của đối thủ để sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức. Đây được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội bóng trong thời gian tới.

Chốt tương lai Harry Maguire và biến động nhân sự

Song song với kế hoạch chiêu mộ tân binh, Manchester United đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với trung vệ Harry Maguire. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, bản giao kèo mới sẽ giữ chân cầu thủ người Anh ở lại sân Old Trafford cho đến mùa hè năm 2027. Quyết định này khẳng định Maguire vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ.

Ở chiều ngược lại, tương lai của tiền vệ Casemiro đang dần lộ diện. Sau khi xác nhận rời Manchester United, ngôi sao người Brazil đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Saudi Pro League. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo đang nỗ lực lôi kéo người đồng đội cũ sang châu Á chơi bóng. Ngoài ra, Inter Miami tại giải MLS cũng là một bến đỗ tiềm năng cho Casemiro.

Aston Villa muốn mua đứt Jadon Sancho

Tại một diễn biến khác, Aston Villa đang lên kế hoạch chiêu mộ Jadon Sancho theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn từ Manchester United. Sancho cần một bến đỗ ổn định để tìm lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian dài khó khăn tại Old Trafford. Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng này phụ thuộc lớn vào việc họ có giành được tấm vé tham dự Champions League mùa tới hay không.

Tương lai của Jadon Sancho có thể được quyết định bởi thành tích dự Champions League của Aston Villa.

Diễn biến thị trường: Liverpool và Newcastle

Liverpool hiện đang tìm kiếm phương án thay thế lâu dài cho huyền thoại Mohamed Salah. Mục tiêu được nhắm tới là tiền đạo trẻ Yan Diomande của RB Leipzig. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đã nâng mức giá yêu cầu lên tới 100 triệu euro cho tài năng này.

Trong khi đó, Newcastle United bất ngờ tạm dừng các cuộc đàm phán gia hạn với hậu vệ Tino Livramento. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Arsenal và Manchester City. Nếu không sớm chốt tương lai, Newcastle đứng trước nguy cơ mất ngôi sao trẻ vào tay các đối thủ trực tiếp tại Ngoại hạng Anh.