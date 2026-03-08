Manchester United nhắm chiêu mộ Antonee Robinson với giá 25 triệu bảng Manchester United xác định hậu vệ Antonee Robinson của Fulham là mục tiêu hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 nhằm thay thế vị trí thường xuyên chấn thương của Luke Shaw.

Manchester United giải quyết bài toán hành lang cánh trái

Manchester United đã chính thức đưa hậu vệ Antonee Robinson của Fulham vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu cho mùa hè 2026. Trong bối cảnh Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề về thể lực và sức khỏe, Quỷ đỏ xem cầu thủ người Mỹ là mảnh ghép chiến lược với mức giá dự kiến khoảng 25 triệu bảng để gia cố hàng phòng ngự.

Antonee Robinson là phương án thay Luke Shaw của MU.

Cơn đau đầu từ vị trí của Luke Shaw

Câu chuyện nhân sự tại vị trí hậu vệ trái của Manchester United những mùa giải gần đây luôn đi kèm với sự lo lắng. Luke Shaw, dù sở hữu đẳng cấp thế giới khi đạt thể trạng tốt nhất, lại đang dần trở thành một bệnh binh quen thuộc tại sân Old Trafford. Ở tuổi 30, tuyển thủ Anh liên tục vật lộn với các chấn thương dai dẳng, khiến hành lang trái của Quỷ đỏ thường xuyên rơi vào tình trạng chắp vá.

Sự thiếu ổn định của Shaw đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cấu trúc phòng ngự. Trong khi đó, các phương án dự phòng hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một hậu vệ trái mới không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ bắt buộc đối với bộ phận tuyển trạch trong phiên chợ hè sắp tới.

Antonee Robinson: Lựa chọn tin cậy từ Fulham

Theo báo cáo từ SportsBoom, Manchester United đã theo dõi sát sao Antonee Robinson trong suốt nhiều tháng qua. Hậu vệ 28 tuổi người Mỹ hiện là trụ cột không thể thay thế tại Fulham, duy trì phong độ ấn tượng qua nhiều mùa giải liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Khác với sự mong manh của Shaw, Robinson nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ đáng nể và đặc biệt là sự tin cậy.

Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh giúp Robinson trở thành một sự lựa chọn an toàn, có khả năng thi đấu ngay lập tức mà không cần thời gian hòa nhập. Anh được đánh giá là ứng viên lý tưởng để chia lửa và cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính với Luke Shaw.

Cuộc cạnh tranh với Aston Villa và rào cản tài chính

Carrick cần một hậu vệ trái đẳng cấp.

Mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng được xem là một món hời trong bối cảnh giá cầu thủ đang leo thang. Hợp đồng của Robinson với Fulham sẽ còn thời hạn hai năm vào mùa hè tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Manchester United không phải là đội duy nhất quan tâm đến thương vụ này.

Aston Villa, dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Robinson nhằm phục vụ tham vọng nâng tầm đội hình. Sự cạnh tranh từ đội chủ sân Villa Park buộc Quỷ đỏ phải quyết liệt hơn nếu muốn giành chữ ký của tuyển thủ người Mỹ.

Tín hiệu từ người trong cuộc

Về phía Antonee Robinson, khao khát thử sức ở đẳng cấp cao hơn, đặc biệt là tại Champions League, là rất rõ ràng. Chia sẻ với truyền thông vào năm 2024, Robinson từng bóng gió về khả năng ra đi: "Việc có sự quan tâm từ các đội bóng khác là điều tuyệt vời. Nếu câu lạc bộ thấy đó là một ý tưởng tốt, tôi sẽ rời đi".

Phát biểu này được xem là tín hiệu đèn xanh cho Manchester United. Nếu Quỷ đỏ chồng đủ số tiền yêu cầu và đáp ứng được tham vọng thi đấu tại đấu trường châu lục của Robinson, việc hậu vệ này cập bến Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian.