Manchester United nhắm chiêu mộ Pape Gueye thay thế Casemiro với giá 45 triệu euro Trong nỗ lực tái thiết tuyến giữa, Manchester United đã xác định tiền vệ Pape Gueye của Villarreal là phương án thay thế lý tưởng cho Casemiro nhờ mức phí giải phóng hợp đồng hợp lý.

Manchester United đang tăng tốc trong kế hoạch tìm kiếm người kế vị lâu dài cho Casemiro bằng cách nhắm tới thị trường La Liga. Mục tiêu hàng đầu hiện nay là Pape Gueye, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Villarreal. Với mức phí giải phóng hợp đồng được ấn định ở mức 45 triệu euro, tiền vệ người Senegal trở thành phương án ưu tiên của tập đoàn INEOS trong chiến dịch nâng cấp đội hình vào mùa hè tới.

Chiến lược thực dụng của tập đoàn INEOS

Việc Quỷ đỏ chuyển hướng sang Pape Gueye xuất phát từ những khó khăn trong các thương vụ mục tiêu tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, đội bóng từng cân nhắc Elliot Anderson của Nottingham Forest, nhưng mức giá đắt đỏ và sự cạnh tranh từ Manchester City đã khiến thương vụ này trở nên phức tạp. Tương tự, Adam Wharton của Crystal Palace bị đánh giá là có phong cách quá tương đồng với tài năng trẻ Kobbie Mainoo, trong khi Sandro Tonali của Newcastle United lại ưu tiên phương án trở về Italy.

Pape Gueye là mục tiêu khả dĩ cho hàng tiền vệ Man United.

Ngay cả khi Aurelien Tchouameni của Real Madrid là mục tiêu trong mơ, khả năng thuyết phục đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhả người vẫn là bài toán chưa có lời giải. Trong bối cảnh đó, Pape Gueye nổi lên như một bước đi chiến lược và đầy thực dụng, phù hợp với tiêu chí tuyển dụng mới của câu lạc bộ.

Phân tích chuyên sâu về năng lực của Pape Gueye

Dưới góc độ chuyên môn, Pape Gueye sở hữu những thông số thống kê ấn tượng, đặc biệt phù hợp với môi trường bóng đá đòi hỏi thể lực cao như Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 27, tiền vệ này đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Dữ liệu từ FotMob chỉ ra rằng Gueye nằm trong nhóm 94% tiền vệ có số pha đánh chặn thành công cao nhất và nhóm 96% về khả năng thực hiện các đường chuyền dài chính xác.

Không chỉ là một "máy quét" thuần túy ở khu trung tuyến, Gueye còn đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo tính đến thời điểm này của mùa giải. Khả năng đọc trận đấu nhạy bén cùng sự điềm tĩnh trong điều phối bóng giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong khâu chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Pape Gueye phù hợp với định hướng phát triển của Quỷ đỏ?

Rào cản tài chính và lập trường của Villarreal

Phía Villarreal đã đưa ra lập trường cứng rắn về tương lai của trụ cột. Ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào có mức giá thấp hơn điều khoản phá vỡ hợp đồng. Một nguồn tin thân cận với Villarreal cho biết: "Bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có Pape Gueye đều phải thanh toán đầy đủ 45 triệu euro".

Đối với Manchester United, đây là con số hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu so sánh với giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ nội địa tại Anh. Nếu thương vụ này thành công, đây được xem là một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất, giúp ổn định tuyến giữa của Quỷ đỏ trong nhiều mùa giải tới. Nhiệm vụ hiện tại của INEOS là nhanh chóng đạt được thỏa thuận cá nhân và kích hoạt điều khoản cần thiết trước khi các đối thủ khác gia nhập cuộc đua.