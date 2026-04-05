Manchester United nhắm Ederson thay thế Casemiro sau khi giành vé Champions League Thắng kịch tính Liverpool 3-2, MU lập tức lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá 50 triệu Euro để lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool không chỉ giúp Manchester United hoàn tất mục tiêu giành vé dự Champions League mà còn mở ra kỷ nguyên mới dưới sự lèo lái của Michael Carrick. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế tạm quyền vào tháng Giêng, Carrick đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội hình, mang lại sự tự tin và bản sắc cho đội chủ sân Old Trafford thông qua những chiến thắng trước các kình địch lớn.

Cuộc cải tổ trung tuyến: Ederson là ưu tiên số một

Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, ban lãnh đạo Manchester United xác định việc nâng cấp hàng tiền vệ là ưu tiên hàng đầu. Casemiro gần như chắc chắn sẽ rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, để lại khoảng trống lớn về kinh nghiệm và bản lĩnh phòng ngự. Trong khi đó, Manuel Ugarte không cho thấy sự hòa nhập cần thiết và đứng trước nguy cơ bị thanh lý.

Ederson của Atalanta hiện là cái tên được chọn để thay thế trực tiếp vị trí của Casemiro. Tiền vệ người Brazil được đánh giá cao nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng thu hồi bóng và kỹ năng điều tiết lối chơi thông minh. Hiện tại, MU đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua này khi Atletico Madrid đã rút lui do không muốn chi trả mức phí 50 triệu Euro.

MU sẽ nhanh chóng đánh chiếm thương vụ Ederson.

Michael Carrick và kế hoạch xây dựng bộ máy trợ lý

Bên cạnh việc bổ sung nhân sự trên sân, Carrick cũng đang củng cố ban huấn luyện cho mùa giải mới. Mục tiêu trọng điểm là trợ lý Aaron Danks, người hiện làm việc tại Bayern Munich. Danks không phải gương mặt xa lạ khi từng cộng tác ăn ý với Carrick tại Middlesbrough. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã hoàn tất kiểm tra lý lịch và hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực chuyên môn của vị trợ lý này.

Sự xuất hiện của Aaron Danks được kỳ vọng sẽ giúp Carrick có thêm "cánh tay phải" đắc lực trong việc xây dựng lối chơi và phát triển tài năng trẻ. Động thái này cho thấy Carrick đang chuẩn bị nghiêm túc cho viễn cảnh được bổ nhiệm chính thức thay vì chỉ sắm vai người đóng thế.

Gia cố hàng thủ với mục tiêu đắt giá từ Tottenham

Ở hàng phòng ngự, MU đang để mắt tới trung vệ Micky van de Ven của Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, thương vụ này đối mặt với rào cản tài chính lớn khi đội bóng thành London yêu cầu mức giá từ 60 đến 80 triệu Bảng. Ngoài ra, ngôi sao người Hà Lan cũng mong muốn mức đãi ngộ lên tới 200.000 Bảng mỗi tuần.

Đội hình Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ được bổ sung chất lượng ngay mùa hè 2026.

Kỳ chuyển nhượng sắp tới sẽ là thời điểm Manchester United thực hiện những khoản đầu tư mang tính bước ngoặt. Với nền tảng là tấm vé dự Champions League cùng chuỗi phong độ ấn tượng, đội chủ sân Old Trafford đang nắm lợi thế lớn để thu hút những ngôi sao hàng đầu, hướng tới việc tìm lại vị thế tại bóng đá Anh.