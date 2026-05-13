Manchester United nhắm Federico Valverde, PSG gia nhập cuộc đua giành Julian Alvarez Thị trường chuyển nhượng châu Âu nóng lên với kế hoạch chiêu mộ Federico Valverde của Manchester United, trong khi PSG nhắm Julian Alvarez để củng cố hàng công cho mùa giải tới.

Manchester United đang chuẩn bị thực hiện một trong những thương vụ táo bạo nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi đưa tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid vào tầm ngắm. Ở tuổi 27, ngôi sao người Uruguay không chỉ là biểu tượng về tinh thần mà còn là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật tại sân Bernabeu. Để thuyết phục Real Madrid nhượng lại cầu thủ được xem là trung tâm trong kế hoạch dài hạn, Quỷ đỏ dự kiến phải phá vỡ các rào cản tài chính với một mức giá khổng lồ.

PSG và kế hoạch săn đón Julian Alvarez

Tại Pháp, Paris Saint-Germain đã chính thức xác định Julian Alvarez của Atletico Madrid là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tiền đạo 26 tuổi người Argentina được đánh giá cao nhờ bộ kỹ năng săn bàn đa dạng và khả năng hoạt động rộng, phù hợp với triết lý tấn công linh hoạt của đội bóng thành Paris. Sự hiện diện của Alvarez được kỳ vọng sẽ mang lại hỏa lực mới cho hàng công PSG sau những biến động về nhân sự gần đây.

MU đẩy mạnh cải tổ tuyến giữa

Bên cạnh mục tiêu Valverde, Manchester United đang tích cực đàm phán để đưa về bộ đôi Ederson từ Atalanta và Mateus Fernandes của West Ham. Ederson (26 tuổi) mang đến sự càn lướt và khả năng đánh chặn từ xa, trong khi tài năng trẻ 21 tuổi Mateus Fernandes được kỳ vọng là quân bài chiến lược cho tương lai với tiềm năng phát triển vượt trội tại Ngoại hạng Anh.

Biến động nhân sự tại London: Arsenal và Chelsea

Tại sân Emirates, hậu vệ Ben White đang cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai. Dù ưu tiên gắn bó với Arsenal, cầu thủ 28 tuổi này cần những cam kết cụ thể về suất đá chính trước sự quan tâm từ Everton. Trong khi đó, Chelsea đang cố gắng tận dụng việc Real Madrid chưa kích hoạt điều khoản mua lại Jacobo Ramon để chiêu mộ hậu vệ 21 tuổi này từ Como. Ramon đã có một mùa giải bùng nổ tại Serie A và được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho chiều sâu hàng phòng ngự The Blues.

Kinh nghiệm và lòng trung thành

Ở một diễn biến khác, Porto đang nỗ lực thuyết phục Robert Lewandowski gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, chân sút 37 tuổi vẫn giữ thái độ ưu tiên đàm phán gia hạn với Barcelona sau màn trình diễn ổn định tại La Liga. Tại West Ham, Jarrod Bowen đã khẳng định lòng trung thành khi cam kết gắn bó với đội bóng bất chấp nguy cơ xuống hạng, một tín hiệu tích cực cho kế hoạch tái thiết của The Hammers.

Cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện

Chelsea đang ráo riết tìm kiếm người dẫn dắt mới với danh sách ứng viên bao gồm Xabi Alonso, Andoni Iraola và Marco Silva. Các cuộc thảo luận sơ bộ đã được tổ chức nhằm tìm ra nhà cầm quân đủ tầm vóc vực dậy đội bóng. Ngược lại, Manchester United dường như đã tìm được lời giải cho bài toán "ghế nóng" khi tiến rất gần đến việc bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên trưởng dài hạn, dựa trên sự am hiểu sâu sắc của ông về văn hóa câu lạc bộ.