Manchester United nhắm Jean-Philippe Mateta: Phương án 25 triệu bảng thay thế Zirkzee Đội chủ sân Old Trafford đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ tiền đạo Jean-Philippe Mateta từ Crystal Palace với mức giá 25 triệu bảng để củng cố hàng công cho mùa giải mới.

Manchester United đang bước vào giai đoạn tái thiết hàng công đầy quyết liệt. Theo thông tin từ nhà báo Rudy Galetti, mục tiêu hàng đầu hiện nay của đội chủ sân Old Trafford là Jean-Philippe Mateta, chân sút chủ lực thuộc biên chế Crystal Palace. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Joshua Zirkzee chuẩn bị rời đội bóng, để lại một khoảng trống lớn về nhân sự nơi tuyến đầu.

Mức giá mà Crystal Palace đưa ra cho tiền đạo 29 tuổi được cho là vào khoảng 25 triệu bảng. Đây là con số tương đối thấp so với mặt bằng giá trị cầu thủ tại Ngoại hạng Anh hiện nay, biến Mateta trở thành một "món hời" thực sự trên thị trường chuyển nhượng. Khả năng dứt điểm sắc bén cùng kinh nghiệm thực chiến tại môi trường bóng đá Anh là những yếu tố khiến ban lãnh đạo Manchester United đặc biệt quan tâm.

Sức mạnh của gã khổng lồ 1m90

Jean-Philippe Mateta không chỉ là một cái tên trên danh sách chuyển nhượng; anh là một cỗ máy ghi bàn đã được kiểm chứng. Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo cao 1m90 này đã ghi tới 16 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo cho Crystal Palace. Phong độ chói sáng này không chỉ giúp "Đại bàng" duy trì vị thế tại giải đấu mà còn giúp anh chiếm một suất chính thức trong đội tuyển Pháp tham dự vòng chung kết World Cup.

Mateta là mẫu tiền đạo có sức mạnh lẫn khả năng không chiến. Ảnh: Getty.

Về mặt chiến thuật, Mateta mang đến một phong cách chơi bóng trực diện và đầy sức mạnh. Khả năng không chiến tuyệt vời dựa trên chiều cao lý tưởng giúp anh trở thành điểm nổ quan trọng trong các tình huống bóng bổng và cố định. Đây là yếu tố mà hàng công Manchester United còn thiếu khi Benjamin Sesko – dù đã ghi 11 bàn mùa trước – vẫn cần một người đàn anh dạn dày kinh nghiệm để chia lửa.

Cuộc đua giành chữ ký và bài toán nhân sự

Việc chiêu mộ Mateta được xem là yêu cầu thiết yếu đối với HLV Michael Carrick để duy trì chiều sâu đội hình cho các đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, Manchester United sẽ không đơn độc trong thương vụ này. Cả Atletico Madrid và Juventus đều đang theo dõi sát sao từng diễn biến tại Crystal Palace và sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Pháp.

Với mức phí 25 triệu bảng, đây có thể là một trong những thương vụ hiệu quả nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu thành công, sự hiện diện của một trung phong có phong độ ổn định như Mateta sẽ cung cấp cho đội chủ sân Old Trafford thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, đồng thời giảm bớt áp lực ghi bàn lên các cầu thủ trẻ trong đội hình.