Manchester United nhắm Jhon Lucumi: Lời giải 23 triệu bảng cho bài toán trung vệ Trước cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng phòng ngự, Manchester United đang đàm phán chiêu mộ trung vệ Jhon Lucumi từ Bologna để gia cố tuyến dưới.

Manchester United đang ráo riết tìm kiếm phương án gia cố hàng phòng ngự trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Trung vệ Jhon Lucumi của Bologna đã nhanh chóng trở thành mục tiêu hàng đầu trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford nhằm giải quyết bài toán nhân sự khẩn cấp ở hàng thủ.

Lucumi có thể là sự bổ sung chất lượng cho MU.

Khủng hoảng hàng thủ buộc Quỷ đỏ phải hành động

Quyết định bổ sung nhân sự của ban lãnh đạo Manchester United xuất phát từ bài toán lực lượng nghiêm trọng ở khu vực hậu vệ. HLV Michael Carrick vừa mất sự phục vụ của Matthijs de Ligt khi trung vệ người Hà Lan phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tháng sau ca phẫu thuật lưng, khiến chiều sâu đội hình Quỷ đỏ rơi vào trạng thái báo động.

Định giá 23 triệu bảng và cơ hội trên bàn đàm phán

Theo tiết lộ từ tờ Il Resto del Carlino của Ý, ban lãnh đạo Manchester United đang theo dõi rất sát sao tình hình hợp đồng của trung vệ người Colombia. Mặc dù điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 23 triệu bảng của Lucumi đã chính thức hết hạn, Quỷ đỏ vẫn sẵn sàng bước vào quá trình đàm phán trực tiếp với Bologna để chốt mức phí mua sắm phù hợp.

Đáng chú ý, cầu thủ 28 tuổi hiện đã bước vào năm cuối hợp đồng với đại diện Serie A. Trước đó, Lucumi từng nhận được sự quan tâm và đề nghị chính thức từ hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh là Bournemouth cùng Nottingham Forest. Tuy nhiên, trung vệ này đã chủ động tạm dừng các lựa chọn trên để chờ đợi động thái cụ thể từ Manchester United.

Mảnh ghép hoàn thiện chiều sâu đội hình

Ở cấp độ quốc tế, Lucumi vừa sở hữu phong độ thi đấu ấn tượng khi đá chính 5 trận đấu quan trọng cho đội tuyển quốc gia Colombia tại kỳ World Cup vừa qua. Màn trình diễn này đã khẳng định năng lực chuyên môn và sự ổn định của anh ở các đấu trường đỉnh cao.

Bên cạnh đó, việc chiêu mộ thành công Jhon Lucumi sẽ giúp Quỷ đỏ bổ sung sự chắc chắn cần thiết cho tuyến sau, tiếp nối những bản hợp đồng đã hoàn tất trong mùa hè này như Andrey Santos, Youri Tielemans và Karl Darlow.