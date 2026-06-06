Manchester United nhắm Mateus Fernandes: Cơ hội phá vỡ thế bế tắc thương vụ 80 triệu bảng HLV Michael Carrick đang nỗ lực đưa Mateus Fernandes về Old Trafford để thay thế Casemiro. Dù West Ham hét giá 80 triệu bảng, MU vẫn nắm giữ những lợi thế then chốt.

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch tái thiết đội hình dưới triều đại HLV Michael Carrick, với ưu tiên hàng đầu là củng cố sức mạnh cho tuyến giữa. Mục tiêu mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford là Mateus Fernandes, tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo West Ham. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị chia tay đội bóng, để lại khoảng trống lớn về mặt kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tại trung tâm hàng tiền vệ.

Fernandes được MU săn đón gắt gao.

Nút thắt 80 triệu bảng và triển vọng đàm phán

Theo các nguồn tin từ Anh, West Ham đang đặt mức giá yêu cầu lên tới 80 triệu bảng cho tuyển thủ U21 Bồ Đào Nha. Đội bóng thành London rất muốn giữ chân trụ cột này thêm ít nhất một mùa giải để phục vụ mục tiêu thăng hạng trở lại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng con số này mang tính chất răn đe hơn là một mức định giá thực tế trên thị trường.

Nhận định về khả năng thành công của thương vụ này, ký giả uy tín Simon Stone cho biết: "Nếu họ thực sự quyết tâm, đây là thương vụ có thể hoàn tất. Phía West Ham tin rằng United sẽ không trả 80 triệu bảng. Điều đó có lẽ đúng. Nhưng liệu West Ham có giữ nguyên mức giá này hay không? Tôi cũng không chắc điều đó sẽ đúng". Điều này mở ra cơ hội cho MU trong việc đàm phán để hạ mức phí chuyển nhượng xuống con số hợp lý hơn.

Khát vọng của Mateus Fernandes: Lợi thế lớn cho Quỷ đỏ

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ủng hộ Manchester United chính là ý chí của cầu thủ. Fernandes được cho là không có ý định thi đấu tại giải Hạng Nhất (Championship). Trong quá khứ, tiền vệ này từng rời Southampton ngay sau khi CLB này bị xuống hạng, cho thấy tham vọng rõ ràng của anh là được chơi bóng ở cấp độ cao nhất.

Việc Fernandes không tham dự vòng chung kết World Cup sắp tới cũng là một điểm cộng lớn. Điều này cho phép Manchester United sớm tiếp cận, hoàn tất các điều khoản cá nhân và thủ tục chuyển nhượng ngay khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa mà không bị gián đoạn bởi lịch thi đấu quốc tế. Sức hút từ Old Trafford và triết lý bóng đá của Michael Carrick được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để Fernandes sớm đưa ra quyết định.

Chiến lược bổ sung nhân sự của Michael Carrick

Tuyến giữa của Quỷ đỏ đang đứng trước một cuộc đại tu toàn diện. Ngoài Fernandes, Man Utd đang tiến rất gần đến việc hoàn tất hợp đồng với Ederson từ Atalanta với mức giá khoảng 38 triệu bảng. Trước đó, đội bóng đã phải rút lui khỏi thương vụ Elliot Anderson do phía đối tác yêu cầu mức giá quá cao và cầu thủ này có xu hướng gia nhập Manchester City.

Mateus Fernandes được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng để "chia lửa" và mang lại sức trẻ cho tuyến giữa MU. Với kỹ năng thoát pressing ấn tượng và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, anh phù hợp với phong cách xây dựng lối chơi từ tuyến dưới mà Carrick đang áp dụng. Trong trường hợp West Ham vẫn kiên quyết giữ mức giá phi thực tế, Manchester United đã sẵn sàng các phương án dự phòng chất lượng như Carlos Baleba (Brighton) hoặc Sandro Tonali (Newcastle United) để đảm bảo chiều sâu đội hình cho mùa giải mới.