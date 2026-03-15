Manchester United nhắm "máy quét" Alex Scott thay thế mục tiêu Elliot Anderson Thất thế trước Man City trong cuộc đua giành Elliot Anderson, MU đang cân nhắc chiêu mộ Alex Scott của Bournemouth sau màn trình diễn ấn tượng tại Premier League.

Manchester United (MU) đang phải đối mặt với nguy cơ vồ hụt mục tiêu hàng đầu Elliot Anderson vào tay kình địch Manchester City. Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ của Alex Scott trong màu áo Bournemouth cuối tuần qua đã mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho đội chủ sân Old Trafford trong kế hoạch đại tu hàng tiền vệ.

Thách thức từ Man City và sự chuyển hướng của Quỷ đỏ

Những tháng gần đây, Elliot Anderson của Nottingham Forest luôn nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của MU. Sự tiến bộ vượt bậc của tiền vệ người Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn. Tuy nhiên, Man City với lợi thế tài chính vượt trội và suất dự Champions League đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với Anderson, khiến MU gặp khó khăn trong việc thuyết phục cầu thủ này.

Không dễ để MU mua được Anderson.

Đối mặt với nguy cơ thất bại trong thương vụ này, ban lãnh đạo MU buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác thực tế hơn. Trong khi các lựa chọn như Sandro Tonali vẫn nằm trong tầm ngắm nhưng có mức giá đắt đỏ, Alex Scott nổi lên như một phương án B đầy tiềm năng và khả thi cho khu trung tuyến của Quỷ đỏ.

Thông số ấn tượng của Alex Scott

Tiền vệ 22 tuổi vừa có một màn trình diễn xuất sắc trong vai trò tiền vệ phòng ngự ở trận hòa 0-0 giữa Bournemouth và Burnley. Thi đấu trọn vẹn 90 phút, Scott cho thấy sự toàn diện đáng kinh ngạc trong cả khâu điều tiết lẫn hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Alex Scott xứng đáng để MU cân nhắc chiêu mộ.

Những con số thống kê chi tiết từ trận đấu cho thấy tầm ảnh hưởng của Scott lên lối chơi của Bournemouth:

Chuyền bóng: Hoàn thành 52/58 đường chuyền (tỷ lệ 90%), trong đó có 8 đường chuyền vào 1/3 cuối sân đối phương.

Tấn công: Tỷ lệ qua người thành công đạt tuyệt đối 100% (2/2).

Khả năng phòng ngự: Thực hiện 19 tình huống can thiệp, 7 pha tắc bóng và 8 lần thu hồi bóng thành công.

Tranh chấp: Chiến thắng 14/17 pha tranh chấp tay đôi (duels), một con số cực kỳ ấn tượng đối với một tiền vệ trẻ.

Chiến lược tái thiết hàng tiền vệ của MU

Dù còn rất trẻ, Scott đã sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, có thể chơi tốt ở mọi vị trí nơi tuyến giữa. Đặc biệt, sự chắc chắn khi được kéo xuống đá lùi sâu của anh đã lọt vào "mắt xanh" của đội ngũ tuyển trạch MU từ lâu. Đây là yếu tố quan trọng khi Quỷ đỏ dự kiến sẽ mang về hai tân binh cho hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Bên cạnh những mục tiêu bom tấn có thể tiêu tốn ngân sách lớn như Carlos Baleba hay Adam Wharton, vị trí tiền vệ còn lại với mức giá dao động từ 40-50 triệu bảng đang là cuộc cạnh tranh giữa Joao Gomes, Mateus Fernandes và Alex Scott. Bournemouth vốn được biết đến là đội bóng sẵn sàng đàm phán nếu nhận được mức giá hợp lý, dự kiến giá trị của Scott sẽ không vượt quá 60 triệu bảng.

Với những phẩm chất tương đồng với Elliot Anderson cộng thêm tiềm năng phát triển to lớn, Alex Scott hoàn toàn có thể trở thành một sự đầu tư dài hạn và khôn ngoan của MU trong công cuộc tái thiết tuyến giữa dưới triều đại mới.