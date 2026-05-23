Manchester United nhắm Sandro Tonali 116 triệu USD, Real Madrid muốn có Rodri Thị trường chuyển nhượng ngày 23/5 chấn động với kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United và tham vọng sở hữu dàn sao Manchester City từ phía Real Madrid.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển dịch quan trọng khi các câu lạc bộ lớn bắt đầu thực hiện kế hoạch nâng cấp đội hình cho mùa giải mới. Tâm điểm chú ý đổ dồn về các đội bóng tại Ngoại hạng Anh và La Liga với những mục tiêu trị giá hàng trăm triệu USD.

Manchester United ưu tiên Sandro Tonali để nâng cấp tuyến giữa

Huấn luyện viên Michael Carrick đã gửi yêu cầu trực tiếp đến ban lãnh đạo Manchester United về việc ưu tiên chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle United. Tuyển thủ người Ý được xác định là mục tiêu hàng đầu để cải thiện khả năng kiểm soát và điều tiết lối chơi cho đội chủ sân Old Trafford. Mức phí chuyển nhượng của Tonali hiện ước tính rơi vào khoảng 116 triệu USD.

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Rodri và các trụ cột Man City

Real Madrid đang chuẩn bị một chiến dịch chuyển nhượng quy mô lớn nhắm vào dàn sao của Manchester City, cụ thể là tiền vệ Rodri. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự định tận dụng thời điểm huấn luyện viên Pep Guardiola rời Etihad để thuyết phục tiền vệ trụ cột này hồi hương. Bên cạnh Rodri, danh sách mục tiêu của Real Madrid còn xuất hiện những cái tên đình đám khác như Erling Haaland, Josko Gvardiol và Tijjani Reijnders.

Biến động nhân sự tại Liverpool và Chelsea

Tại Anfield, ban lãnh đạo Liverpool đang ráo riết theo dõi Nico Williams từ Athletic Bilbao để chuẩn bị phương án thay thế dài hạn cho ngôi sao Mohamed Salah. Ở chiều ngược lại, thủ thành Alisson Becker đã bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới và mong muốn được đầu quân cho Juventus trong mùa hè này.

Trong khi đó, Chelsea đang cho thấy sự quyết liệt trong việc trẻ hóa đội hình. Đội bóng thành London được cho là đã tiến sát thỏa thuận với Valentin Barco từ Strasbourg. Đồng thời, Chelsea cũng đang bước vào cuộc đua song mã với Arsenal để giành chữ ký của tiền đạo 19 tuổi Eli Junior Kroupi, người vừa có mùa giải ra mắt ấn tượng trong màu áo Bournemouth.

Barcelona nhắm Julian Alvarez và Cristian Romero

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang trở thành bến đỗ tiềm năng cho Julian Alvarez sau những căng thẳng giữa tiền đạo này và huấn luyện viên Diego Simeone tại Atletico Madrid. Ngoài ra, để gia cố hàng thủ, Barcelona đang cân nhắc đề nghị trao đổi cầu thủ kèm tiền mặt với Tottenham Hotspur cho trường hợp của Cristian Romero. Phía đội bóng Anh hiện đang giữ vững mức giá yêu cầu 70 triệu USD cho trung vệ người Argentina.