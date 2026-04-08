Manchester United nhắm Shea Charles: Tín hiệu thay đổi chiến lược chuyển nhượng Manchester United đang nhắm tới tiền vệ Shea Charles của Southampton với giá 20 triệu bảng nhằm thay thế Casemiro, đánh dấu sự thay đổi lớn trong tư duy chuyển nhượng của đội bóng.

Manchester United đang tiến gần đến một chương mới trong công tác tuyển trạch khi nhắm tới Shea Charles, tiền vệ 22 tuổi thuộc biên chế Southampton. Với mức phí dự kiến khoảng 20 triệu bảng, đây được xem là giải pháp thay thế chiến lược cho Casemiro và là minh chứng cho sự thay đổi về tư duy mua sắm thực dụng tại Old Trafford.

MU đã để mắt đến Shea Charles.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa và sự lựa chọn Shea Charles

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Old Trafford hứa hẹn sẽ là một chiến dịch tái thiết bận rộn, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến. Manchester United đã xác nhận lời chia tay với Casemiro khi hợp đồng của anh khép lại. Bên cạnh đó, việc Manuel Ugarte nhiều khả năng cũng sẽ rời đi đang tạo ra một khoảng trống lớn nơi tuyến tiền vệ.

Trong bối cảnh cần bổ sung nhiều hơn một vị trí, bộ phận tuyển trạch của Quỷ đỏ đang phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa tham vọng và ngân sách. Dù các mục tiêu đắt đỏ như Elliot Anderson hay Sandro Tonali vẫn nằm trong danh sách rút gọn, nửa đỏ thành Manchester đang ưu tiên hướng đi linh hoạt hơn với Shea Charles. Tiền vệ người Bắc Ireland hiện được định giá khoảng 20 triệu bảng, một con số giúp câu lạc bộ tiết kiệm ngân sách để phân bổ cho các vị trí trọng yếu khác.

Dấu ấn của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox

Sự xuất hiện của Shea Charles trong kế hoạch của Manchester United không phải là ngẫu nhiên. Chìa khóa của thương vụ này nằm ở Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Vào năm 2023, khi còn đương chức tại Southampton, chính Wilcox là người đã trực tiếp chi 11 triệu bảng để đưa Charles rời khỏi học viện Manchester City.

Việc tái hợp với một cầu thủ đã được theo dõi sát sao từ lâu được xem là bước đi an toàn cho chiến lược của Quỷ đỏ. Charles không chỉ hiểu rõ triết lý mà còn sở hữu tiềm năng phát triển lớn, phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình mà INEOS đang hướng tới.

Charles là nước đi an toàn của MU trên TTCN mùa Hè 2026.

Phong độ bùng nổ và bản lĩnh trong các trận cầu lớn

Shea Charles đang chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với sự chú ý từ các đại gia Premier League. Trong thời gian cho mượn tại Sheffield Wednesday mùa trước, anh đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ và lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship.

Trở lại khoác áo Southampton mùa này, tiền vệ sinh ra tại Manchester tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn trong những trận cầu quan trọng. Anh từng ghi bàn vào lưới Liverpool tại vòng 3 Carabao Cup. Mới đây nhất, Charles đã vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn thắng muộn, giúp Southampton đánh bại Arsenal để tiến vào bán kết FA Cup. Thái độ thi đấu chuyên nghiệp cũng là điểm cộng lớn của cầu thủ này khi anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội sau khi bình phục chấn thương gân kheo.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Bắc Ireland

Với phong độ chói sáng và bản hợp đồng hiện tại chỉ còn hơn một năm, Charles đang thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng. Everton đã cử tuyển trạch viên theo sát tiền vệ này, trong khi Rangers cũng khao khát sở hữu anh dưới sự dẫn dắt của HLV Danny Rohl – người từng làm việc với Charles tại Sheffield Wednesday.

Ngoài ra, hai câu lạc bộ khác tại Ngoại hạng Anh và một đội bóng tại Serie A cũng đang theo dõi sát sao cựu tài năng trẻ của Man City. Tuy nhiên, với tầm vóc và mối liên hệ từ Jason Wilcox, Manchester United vẫn đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua này. Việc hướng tới một tiền vệ trẻ, giàu kinh nghiệm thi đấu tại Anh với mức giá phải chăng cho thấy một MU thực tế và khôn ngoan hơn trên thị trường chuyển nhượng.