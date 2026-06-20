Manchester United nhắm Victor Osimhen: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của Michael Carrick Quỷ đỏ xem tiền đạo Victor Osimhen là mục tiêu chuyển nhượng số một để hỗ trợ Benjamin Sesko, trong bối cảnh hàng công của Michael Carrick đang thiếu đi sự sắc bén.

Manchester United đang chuẩn bị cho một kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng. Theo các nguồn tin uy tín, đội chủ sân Old Trafford đã xác định Victor Osimhen là "mục tiêu trong mơ" để nâng cấp hỏa lực cho hàng công. Trong bối cảnh đội hình của huấn luyện viên Michael Carrick đang thiếu đi một trung phong đẳng cấp thế giới, sự xuất hiện của chân sút người Nigeria được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán ghi bàn.

Sát thủ vòng cấm với những thông số ấn tượng

Kể từ khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasaray, Victor Osimhen đã không ngừng chứng minh giá trị của mình. Sau khi gia nhập từ Napoli dưới dạng cho mượn vào năm 2024 và chính thức được mua đứt, tiền đạo 27 tuổi này đã trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Thống kê cho thấy Osimhen đã có một mùa giải đầu tiên bùng nổ với 44 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng.

Osimhen là mục tiêu trong mơ của MU.

Phong độ ổn định là điểm mạnh nhất của tiền đạo này. Ở mùa giải gần nhất, anh tiếp tục duy trì hiệu suất đáng nể với 22 pha lập công và 6 đường kiến tạo. Không chỉ mạnh ở khả năng dứt điểm, Osimhen còn sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ xé gió và khả năng không chiến vượt trội. Đây chính là mẫu trung phong toàn diện mà Manchester United đang khao khát để hoàn thiện sơ đồ chiến thuật của Michael Carrick.

Cấp thiết bổ sung nhân sự hàng công

Nhu cầu chiêu mộ một số 9 mới tại Old Trafford đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hiện tại, Benjamin Sesko đang gánh vác trọng trách ghi bàn, nhưng anh cần một đối tác giàu kinh nghiệm để chia sẻ áp lực. Joshua Zirkzee, người được kỳ vọng rất nhiều khi rời Bologna, lại đang gặp vô vàn khó khăn trong việc thích nghi với nhịp độ khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Sự thiếu hụt nhân sự ở vị trí trung phong thậm chí đã buộc huấn luyện viên Michael Carrick phải có những thử nghiệm mạo hiểm. Ở mùa giải trước, chiến lược gia người Anh từng phải kéo Bryan Mbeumo vào đá ở vị trí cao nhất trên hàng công, dù sở trường của cầu thủ này là chạy cánh phải. Việc chiêu mộ Osimhen sẽ giúp các cầu thủ khác được trả về đúng vị trí sở trường, tối ưu hóa sức mạnh tổng thể của đội bóng.

Rào cản tài chính và những phương án dự phòng

Dù là mục tiêu số một, thương vụ chiêu mộ Victor Osimhen chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Với mức định giá khoảng 65 triệu bảng từ Transfermarkt và hợp đồng còn hạn đến năm 2029, Galatasaray nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Bên cạnh đó, Manchester United sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn như Arsenal, PSG và Liverpool.

Để đảm bảo an toàn, ban lãnh đạo Quỷ đỏ cũng đã lên danh sách các phương án dự phòng chất lượng nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn. Những cái tên như Jean-Philippe Mateta, Dusan Vlahovic, hay lão tướng Robert Lewandowski và tài năng trẻ Eli Junior Kroupi đều đang nằm trong tầm ngắm.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với Osimhen chính là tiền sử chấn thương. Những vấn đề về thể lực của tiền đạo này trong vài năm qua là điều mà đội ngũ y tế của Manchester United cần đánh giá kỹ lưỡng. Nếu vượt qua được rào cản này, Osimhen hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, đưa Quỷ đỏ trở lại vị thế vốn có.