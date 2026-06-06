Manchester United nhận quà lớn 19 triệu bảng: Mason Greenwood và nước đi tài chính sắc bén Với điều khoản hưởng 40% phí bán lại từ Marseille, Manchester United dự kiến thu về 19 triệu bảng khi Mason Greenwood tiến gần việc gia nhập Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Manchester United đang đứng trước cơ hội nhận được một "cú hích" tài chính quan trọng mà không cần trực tiếp thực hiện bất kỳ hoạt động bán cầu thủ nào. Tâm điểm của sự chú ý hiện đổ dồn vào Mason Greenwood, tiền đạo 24 tuổi đang tiến rất gần đến việc chia tay Marseille để chuyển sang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Chiến lược cài cắm điều khoản 40% phí bán lại

Thành công về mặt tài chính này bắt nguồn từ sự tính toán khôn ngoan của ban lãnh đạo Manchester United trong quá khứ. Khi để Greenwood gia nhập Marseille với giá 26 triệu bảng, Quỷ đỏ đã khéo léo cài cắm điều khoản nhận về tới 40% giá trị hợp đồng nếu đội bóng nước Pháp bán cầu thủ này trong tương lai.

Hiện tại, Marseille được cho là đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng xấp xỉ 47,5 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Theo dữ liệu thực tế, nếu đội bóng nước Pháp chốt đơn với đối tác ở mức giá này, Manchester United sẽ nghiễm nhiên bỏ túi khoảng 19 triệu bảng. Khoản tiền này được xem là một "món hời" quan trọng, giúp huấn luyện viên Michael Carrick có thêm nguồn lực đáng kể để tái đầu tư và nâng cấp đội hình.

Quỷ đỏ hưởng lợi khoảng 19 triệu bảng nếu Greenwood cập bến Thổ Nhĩ Kỳ.

Fenerbahce dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Greenwood

Tương lai của chân sút người Anh trở thành chủ đề nóng hổi sau khi Marseille không thể giành vé tham dự Champions League mùa tới. Dù nhận được sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng danh tiếng như AS Roma, Atletico Madrid, Juventus hay Borussia Dortmund, nhưng Fenerbahce hiện đang là đội chiếm ưu thế vượt trội.

Hakan Safi, ứng cử viên cho ghế chủ tịch của Fenerbahce, vừa tạo nên một cú sốc khi tuyên bố đội bóng này đã đạt được những thỏa thuận cá nhân then chốt với Greenwood. Ông khẳng định: "Chúng tôi đã ký một thỏa thuận có thời hạn 4 năm với Mason Greenwood". Để thương vụ chính thức được kích hoạt, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cần sớm tìm được tiếng nói chung với Marseille về mức phí chuyển nhượng cuối cùng.

Phản ứng từ phía Marseille

Về phía đội bóng nước Pháp, Giám đốc thể thao Gregory Lorenzi cũng thừa nhận câu lạc bộ đang cân nhắc kỹ lưỡng về các lựa chọn cho tương lai của Greenwood. Ông khẳng định đội bóng sẽ hành động dựa trên lợi ích chung và sẵn sàng đàm phán nếu nhận được đề nghị thực sự phù hợp.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của Greenwood tại Ligue 1 đã giúp giá trị của anh tăng vọt, và giờ đây, chính sự thăng hoa đó đang mang lại lợi ích tài chính trực tiếp cho đội bóng cũ tại Old Trafford. Những diễn biến tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ được phía Manchester United theo dõi sát sao trong những tuần tới.