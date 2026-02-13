Manchester United nhận tin dữ từ Harry Amass: Chấn thương nặng làm phá sản kế hoạch cho mượn Quyết định gửi tài năng trẻ Harry Amass sang Norwich City dưới dạng cho mượn đã biến thành nỗi thất vọng lớn khi hậu vệ này gặp chấn thương nghiêm trọng ngay sau khi ra mắt.

Harry Amass, hậu vệ trẻ đầy triển vọng thuộc học viện Manchester United, đang trải qua một mùa giải đầy biến động. Từng được kỳ vọng sẽ có bước tiến lớn khi chuyển đến Norwich City thi đấu dưới dạng cho mượn vào tháng Giêng, tuy nhiên, chấn thương mới nhất đã khiến thương vụ này đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn.

Amass dính chấn thương ngay sau khi đến Norwich.

Hành trình sóng gió từ Sheffield Wednesday đến Norwich City

Nửa đầu mùa giải của Amass diễn ra tại Sheffield Wednesday, nơi anh bắt đầu làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, quãng thời gian này lại không mấy êm đẹp khi cầu thủ này vướng vào những bất đồng với cựu huấn luyện viên trưởng Man United, Ruben Amorim.

Hồi tháng Mười hai, Ruben Amorim từng nhận định Amass gặp nhiều khó khăn tại giải hạng Nhất. Để đáp trả, hậu vệ trẻ này đã đăng ảnh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng trên mạng xã hội, một hành động khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục chỉ trích thái độ của anh. Sau những rắc rối đó, Amass trở lại Man United trước khi gia nhập Norwich City.

Sự kỳ vọng tại Carrow Road bị dập tắt

Norwich City đã vượt qua sự cạnh tranh từ các đối thủ như Stoke City và Watford để có được chữ ký của Amass. Huấn luyện viên Philippe Clement đã theo dõi sát sao và ấn tượng với tư duy chiến thuật của hậu vệ trẻ này. Ban lãnh đạo Norwich tin rằng sự dẫn dắt của Clement sẽ giúp Amass phát triển mạnh mẽ.

Amass từng nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Trong trận thắng Coventry City, Amass được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng lại được xếp thi đấu ở vị trí cánh phải, trái ngược với sở trường bên cánh trái của anh. Quyết định thử nghiệm này chưa kịp mang lại kết quả thì tai họa đã ập đến. Ngay sau màn ra mắt, hậu vệ này dính chấn thương nghiêm trọng và dự kiến phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian còn lại của mùa giải.

Tương lai mờ mịt của tài năng trẻ Man United

Chấn thương này không chỉ là cú sốc cá nhân cho Amass mà còn phá hỏng kế hoạch rèn quân dài hạn của Manchester United. Theo phân tích của truyền thông Anh, cơ hội để Norwich City tiếp tục giữ chân hậu vệ này vào kỳ chuyển nhượng mùa hè là rất thấp. Đội bóng chủ sân Carrow Road hiện đang ưu tiên phát triển các tài năng nội tại như Ben Chrisene hay Lucien Mahovo.

Nhìn chung, những tính toán ban đầu của Man United khi để Harry Amass rời đi nhằm tích lũy kinh nghiệm đã hoàn toàn đổ bể. Khi trở lại Old Trafford sau chấn thương, khả năng cạnh tranh một suất đá chính của Amass cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, để lại sự nuối tiếc lớn cho một trong những tài năng sáng giá nhất học viện Carrington.