Manchester United quyết chiêu mộ Lewis Hall khi Newcastle chìm trong khủng hoảng Biến động ghế huấn luyện tại Newcastle mở ra cơ hội để Manchester United chiêu mộ Lewis Hall với giá 50 triệu bảng làm phương án dự phòng cho Luke Shaw.

Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Lewis Hall từ Newcastle United với mức giá ước tính 50 triệu bảng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội chủ sân St. James' Park rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng sau khi HLV Eddie Howe bất ngờ chia tay câu lạc bộ. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ xác định tài năng trẻ 21 tuổi này là phương án hoàn hảo để kế thừa vị trí của Luke Shaw trong dài hạn.

Lewis Hall đang đứng trước ngã rẽ quan trọng ở sự nghiệp.

Làn sóng biến động thượng tầng tại St. James' Park

Cuộc khủng hoảng tại Tyneside đang mở ra cánh cửa cho Manchester United. Việc HLV Eddie Howe rời ghế thuyền trưởng sau gần 5 năm gắn bó đã kích hoạt làn sóng bất ổn dây chuyền. Dù Newcastle nhanh chóng bổ nhiệm nhà cầm quân trẻ Matthias Jaissle từ Al-Ahli, sự xáo trộn lực lượng vẫn khó tránh khỏi.

Bên cạnh việc đã chia tay Sandro Tonali và Anthony Gordon, đội bóng này còn đứng trước nguy cơ mất tiếp hai trụ cột tuyến giữa là Bruno Guimaraes và Joelinton. Đối với một cầu thủ trẻ như Lewis Hall, viễn cảnh chôn chân ở một tập thể phải đập đi xây lại là rào cản lớn cho tiến trình phát triển sự nghiệp.

Bài toán vị trí và sự bất mãn chiến thuật

Giai đoạn cuối mùa giải trước ghi dấu nhiều trải nghiệm không mấy dễ chịu với cá nhân Lewis Hall. Tuyển thủ trẻ người Anh thường xuyên phải ngồi dự bị trong các trận cầu đinh hoặc bị đẩy sang thi đấu ở các vị trí không phải sở trường.

Cụ thể, Hall từng phải đá hậu vệ phải trong cuộc đối đầu với Nottingham Forest và đảm nhận vai trò trung vệ lệch trái ở sơ đồ 3 trung vệ trước Fulham. Việc liên tục bị xáo trộn vai trò chiến thuật khiến hậu vệ này mất đi nhịp thi đấu ổn định, qua đó bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh suất dự World Cup cùng đội tuyển Anh. Sự không hài lòng về định hướng sử dụng nhân sự dưới thời BHL cũ là nguyên nhân chính thúc đẩy anh cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới.

Lewis Hall là chữ ký dành cho tương lai hành lang cánh Man United.

Mảnh ghép chiến thuật dài hạn cho Manchester United

Về phía Manchester United, hợp đồng của trụ cột Luke Shaw sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Việc tìm kiếm một hậu vệ biên thuần túy, sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp mạnh mẽ như Lewis Hall là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ tuyển trạch.

Dù Patrick Dorgu đã cập bến Old Trafford, ban huấn luyện Quỷ đỏ lại đánh giá cầu thủ này phù hợp hơn với vai trò tấn công biên thay vì đảm nhận toàn bộ hành lang phòng ngự. Việc Marcus Rashford tiếp tục gắn bó cùng sự xuất hiện của tân binh Matheus Cunha giúp hàng công Man Utd cơ bản ổn định, cho phép câu lạc bộ dồn nguồn lực tài chính 50 triệu bảng để tái thiết hành lang cánh trái.