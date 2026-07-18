Manchester United quyết chiêu mộ Manu Kone: Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Quỷ đỏ Đội chủ sân Old Trafford đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Manu Kone từ AS Roma. Với mức phí dự kiến 40 triệu bảng, tuyển thủ Pháp được kỳ vọng là chất xúc tác mới cho hàng tiền vệ.

Sau khi kích hoạt những bản hợp đồng chất lượng như Andrey Santos và Youri Tielemans, Manchester United vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong kế hoạch đại tu tuyến giữa. Mục tiêu hàng đầu hiện tại của đội bóng thành Manchester là Manu Kone, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma, người đang được đánh giá là một trong những tiền vệ mỏ neo hiện đại hàng đầu Serie A.

Chiến dịch tiếp cận thần tốc

Theo thông tin từ Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Manchester United đã thiết lập những liên lạc mật thiết với người đại diện của Kone. Dù chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới thủ đô nước Ý, nhưng vị thế của đội chủ sân Old Trafford trong thương vụ này đang rất vững chắc. Tuần tới được dự báo sẽ là thời điểm then chốt khi đại diện Ngoại hạng Anh sẵn sàng thực hiện các bước đi quyết định để dứt điểm thương vụ.

Kone là một tiền vệ toàn diện. Ảnh: Getty Images.

Phân tích chiến thuật: Tại sao lại là Manu Kone?

Trong hệ thống chiến thuật mà Manchester United đang xây dựng, sự cân bằng giữa khả năng đánh chặn và luân chuyển bóng là yếu tố sống còn. Manu Kone không chỉ đơn thuần là một máy quét; anh là mẫu tiền vệ hiện đại với khả năng kéo bóng (ball-carrying) xuất sắc.

So với Santos hay Tielemans, Kone sở hữu cường độ hoạt động (work-rate) rộng hơn hẳn. Anh có thể bao quát không gian lớn, cho phép các tiền vệ sáng tạo phía trên tự do hơn trong việc tấn công. Khả năng thoát pressing của tiền vệ 25 tuổi này cũng là một điểm cộng lớn, giúp Quỷ đỏ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công mượt mà hơn.

Thống kê ấn tượng của Manu Kone mùa giải vừa qua:

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 90%

90% Thắng tranh chấp tay đôi: 5 lần/trận

5 lần/trận Tắc bóng thành công: 2 pha/trận

2 pha/trận Thu hồi bóng: >4 lần/trận

Áp lực tài chính và cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng

Mức giá mà AS Roma kỳ vọng cho ngôi sao người Pháp dao động từ 43 đến 51 triệu bảng, nhất là sau khi giá trị của anh tăng vọt sau kỳ World Cup. Tuy nhiên, Manchester United đang nắm lợi thế trên bàn đàm phán nhờ vào tình hình tài chính của đội bóng Ý. Roma cần ghi nhận doanh thu trước ngày 31/7 để tuân thủ Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA.

Một thỏa thuận trị giá khoảng 40 triệu bảng trả trước được xem là con số khả thi để đôi bên tìm được tiếng nói chung. Dẫu vậy, Quỷ đỏ cần hành động quyết đoán bởi cả Chelsea và Aston Villa đều đang theo dõi sát sao mọi động thái của tiền vệ này. Tương lai của Kone dự kiến sẽ được định đoạt ngay sau khi anh kết thúc chuyến du đấu tại Mỹ.